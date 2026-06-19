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La SD Ejea despide a tres jugadores "de forma inmediata" por el escándalo del presunto amaño del partido contra el Tudelano

La entidad cincovillesa se acoge a la cláusula 11 del contrato con el club, que obliga a la "no determinación o manipulación del resultado de un partido"

El once inicial con el que formó el Ejea en la penúltima jornada contra el Eibar B.

El once inicial con el que formó el Ejea en la penúltima jornada contra el Eibar B. / SD Ejea

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A. B. L.

Zaragoza

La SD Ejea ha anunciado el despido "de forma inmediata" de tres futbolistas que estarían metidos, presuntamente, en el amaño del partido contra el Tudelano, que saltó a la luz tras la detención del ya expropietario de la entidad navarra, el empresario Ramón Lázaro, y la publicación del auto del juez.

"La Sociedad Deportiva Ejea ha tomado la decisión de despedir a tres futbolistas de forma inmediata por incumplimiento del contrato que tienen con el club hasta el 30 de junio en lo referente a la cláusula 11", anunció el club.

Dicha cláusula dice que el futbolista "se obliga a cumplir la normativa que fuera de aplicación en materia de integridad de la competición y, en particular, la relativa a la prohibición de participar de manera directa o indirecta en cualquier apuesta deportiva". También se les prohíbe "arriesgar cantidades de dinero u objetos de valor en forma de envites, quinielas o apuestas sobre resultados", así como "realizar cualquier acción, comportamiento o conducta que tenga como finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesional o no".

El club de las Cinco Villas ya anunció que iba a ir "hasta el final" para esclarecer el asunto del presunto amaño y además anunció que se iba a personar en la causa judicial. "Prometemos a todos nuestros socios, seguidores y amantes del fútbol y del deporte limpio que llegaremos hasta el final para que, en caso de que exista alguna irregularidad e ilegalidad, las autoridades puedan sancionar como es debido a los que han manchado y dañado el honor de nuestro club", dijo la entidad, que además aseguró que no señalaba a ningún futbolista.

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Lo que no ha trascendido, ni tampoco ha publicado el club, es la identidad de los tres jugadores presuntamente implicados. Además, en el auto judicial, aunque vienen recogidas las conversaciones del apaño, todos los nombres están cambiados para preservar el anonimato.

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