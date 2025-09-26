SD Eibar - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Dépor está en la cabeza de la tabla y no quiere perder comba en la pelea por el liderato y por un ascenso que se decidirá en nueves meses, pero para el que pretende estar colocado de manera inmejorable. Los dos últimos partidos para los coruñeses han sido avasalladores con un balance de nueve goles a favor y uno en contra. Cayó el Mirandés por un contundente 1-5 y una semana después quien besó la lona fue la SD Huesca con un claro 4-0. Esta goleada se suma a la de la primera jornada frente al Granada con esa jugada de dibujos animados que aún tiene maravillado al fútbol español.

La fortaleza del grupo han sido la gran baza del Deportivo en estas primeras jornadas, aunque es innegable que cuenta con una potentes individualidades, potenciadas por el hábitat creado por Antonio Hidalgo. El equipo coruñés se ha mostrado redondo, a pesar de que Yeremay no está a su mejor nivel. Ha superado este handicap y ahora se dispone a sobreponerse también a la baja de un David Mella estelar en el último encuentro en el que logró dos tantos. El zurdo de Espasande está en el Mundial sub 20, se le echará de menos en A Coruña.

Horario del partido entre el SD Eibar y el RC Deportivo

El Deportivo vive su cuatro partido fuera de casa después de auparse al liderato en los días previos. El equipo coruñés pretende prolongar su racha a domicilio tras un arranque de liga en el que no ha perdido. Un tercer triunfo fuera es lo que busca en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Eibar en Ipurua será el 27 de septiembre a las 18.30 horas, correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el SD Eibar y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Mirandés será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.

Vía: La Opinión A Coruña