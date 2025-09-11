¿Quién es Scanfisk, la nueva empresa aragonesa que patrocina al Real Zaragoza?

El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo para que una empresa aragonesa se incorpore como nuevo patrocinador del club durante esta temporada. Así lo ha anunciado el club a través de un comunicado en su página web, aclarando que la firma, Scanfisk, "tendrá diferentes activos en el Ibercaja Estadio".

Pero, ¿quién es esta empresa? El comunicado del club explica que se trata de una firma zaragozana especializada en pescados "con más de tres década de trayectoria". Fundada en 1994, está especializada en pescados nacionales y de importación, en la elaboración y comercialización de pescado fresco y congelado.

La empresa tiene su sede central en Zaragoza, en Mercazaragoza, donde cuenta con almacén, fábrica y oficinas centrales. Además, está presente en Barcelona, con oficinas comerciales y soluciones logísticas; Coruña y Celeiro, con oficinas en las principales lonjas, salas de elaboración, almacenes y oficinas comerciales; y en Vigo, con oficinas comerciales para comercializar los productos congelados.

También cuentan con presencia en Portugal con salas de elaboración, almacén y oficinas en Azores y oficinas comerciales en Madeira.

La empresa presume de garantizar "el control de la materia prima y ofreciendo diferentes soluciones en la comercialización y el desarrollo de gamas". Entre su catálogo de productos destaca una amplia gama de pescado fresco y congelado, incluido marisco.

La compañía participa activamente en las ferias mundiales del sector, para la que ya cuenta con certificaciones que le permiten vender a mercados con gran potencial como China, Estados Unidos o Brasil. Al mismo tiempo, la marca Mr. Fish ha ido haciendo sus pinitos en países como Hong Kong, Suiza, Panamá, Alemania o Reino Unido (donde vende en Amazon).

Scanfisk también colabora con proyectos de investigación junto a la Universidad de Zaragoza.