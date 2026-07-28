Satpaev, el adolescente que superó a Ansu Fati y Lamine Yamal, ya brilla con Xabi Alonso
Xabi Alonso le ha dado la oportunidad a Dastan Satpaev en el arranque de la pretemporada con el Chelsea
Xabi Alonso ha arrancado la pretemporada con más dificultades de las esperadas. El Chelsea, que se estrenaba ante el WS Wanderers australiano en el inicio de la gira en Sídney, acabó dándole la vuelta a un marcador adverso de 3-4 gracias al hat trick de Joao Pedro en nueve minutos para el definitivo 6-4.
La nota positiva del encuentro, por eso, la puso una de las últimas llegadas en el conjunto 'blue', el jovencísimo delantero kazajo Dastan Satpaev. Fichado procedente del Kairat Almaty en una operación cerrada el curso pasado por 4 millones, el atacante ya ha demostrado de lo que es capaz en su primera titularidad bajo las órdenes de Xabi Alonso.
Todavía menor de edad, cumplirá la mayoría a mediados de agosto, ya ha conseguido estrenarse como goleador con el Chelsea. Tan solo ha necesitado seis minutos para enviar al fondo de las mallas un potente derechazo tras una carrera en solitario al espacio.
Además, en los algo más de 60 minutos que ha disputado en este primer amistoso de pretemporada, también ha dejado otro detalle de calidad empezando la jugada que ha acabado en el segundo tanto de los de Stamford Bridge. Ha recogido un balón en banda y con habilidad ha conseguido habilitar a Essugo, que, tras una pared con Walsh y un buen remate al primer toque, ha superado al guardameta rival.
'Superó' a Ansu Fati y Lamine Yamal
Buenas sensaciones las que ha dejado este adolescente que en su día consiguió 'pulverizar', aunque no de manera oficial, los registros de Ansu Fati y Lamine Yamal en la Champions League jugando para el Kairat Almaty.
Y es que con tan solo 16 años y 331 días consiguió marcar su primer tanto en la máxima competición europea, con el único inconveniente de que lo hizo en la fase previa, lo que lo excluye de los récords oficiales de la UEFA al solo contabilizarse los anotados a partir de la fase de grupos. Ansu Fati lo hizo con 17 y 40 días y Lamine con 17 y 68 días. Ambos siguen siendo los dos más precoces de la historia.
Goleador nato
Más allá de su gesta con tan solo 16 años, Satpaev lleva un par de temporadas demostrando su facilidad para ver portería. Este mismo curso, además de arrancar como titular en los primeros 5 partidos de la fase de grupos de la Champions League, lo que le permitió enfrentarse al Real Madrid en la derrota de los suyos por 0-5, también consiguió apuntar su registro, ahora sí, de forma oficial con su diana ante el Copenhague.
En la liga de Kazajistán, antes de poner rumbo a la Premier League, consiguió superar la veintena de goles (21) y repartir 9 asistencias en los escasos 41 partidos que ha disputado, según los datos de Transfermarkt. También se ha estrenado con la selección. Y todo ello siendo todavía menor. Joya la que tiene por pulir Xabi Alonso, ¿le dará una oportunidad en su nuevo Chelsea? Pronto lo sabremos.
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