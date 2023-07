Santi Denia: “Para parar a Mudryk hay que defender como un equipo"

El seleccionador avisó del peligro del delantero del Chelsea y recalcó la dificultad de Ucrania: "Tendremos que hacer un partido casi perfecto para estar en la final" “El primer objetivo está conseguido, pero queremos más”, señaló Sergio Gómez en la previa de las semifinales

Santi Denia, seleccionador español sub-21, comentó, en la previa de las semifinales del Europeo de la categoría frente a Ucrania, que, más allá de centrarse en la estrella rival Mykhaylo Mudryk, se enfoca en que su equipo ha de “hacer un partido prácticamente perfecto para llegar a la final”.

“Es un gran futbolista y está en la misma dinámica que Ucrania; jugando un gran torneo. Hay que poner en valor el trabajo del seleccionador; que ahora tiene a Mudryk. Nosotros tenemos que trabajar en todas las fases y en hacer un partido prácticamente perfecto para llegar a la final. Necesitaremos ayudas con Mudryk y defendiendo como equipo”, comentó en rueda de prensa.

“Nosotros sacamos conclusiones de ese partido e intentamos corregir y mejorar las cosas. Hemos visto que Ucrania tiene variantes ofensivas y defensivas. Nos hemos centrado en mejorar nuestro juego. Ucrania está haciendo un gran torneo, pero en mejorar lo que hacemos es en lo que nos hemos centrado”, explicó sobre el hecho de enfrentarse a Ucrania por segunda vez en ocho días, tras hacerlo en la última jornada de la fase de grupos.

Además, destacó el hecho de no tener a jugadores lesionados ni sancionados para encarar las semifinales. “Estoy bien. Trabajando mucho, como el cuerpo técnico, para ir al detalle del partido. Estoy contento porque están los 23 disponibles y eso es muy importante. Puedo elegir entre los 23 que elegimos al principio; estamos bien”, ponderó.

“Mi mensaje desde el principio, y no he engañado a nadie, es que tengo a 23 disponibles y son todos titulares en cualquier club del mundo El nivel de esta selección es muy buena y elijamos el once que elijamos vamos a tener mucho trabajo, mucho talento y opciones de llegar a la final”. completó.

Sergio Gómez quiere más

Sergio Gómez, futbolista de España sub-21, reconoció que “el primer objetivo está conseguido” en referencia a la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 a la vez que destacó que quieren “más” y que por ello desean conseguir el título en el Europeo sub-21.

“El primer objetivo está conseguido, pero nosotros queremos más. Esta generación lo ha demostrado. Nosotros mañana vamos a plantear un partido con nuestras armas. Es un alivio conseguir el primer objetivo, pero queremos más”, dijo en la rueda de prensa previa a enfrentarse a Ucrania en semifinales.

Un Sergio Gómez que ponderó su nivel junto al de Juan Miranda y Abel Ruiz; quien lleva dos goles cada uno en el Europeo sub-21. “Muy contentos por poder ayudar al equipo en estas victorias y ojalá mañana podamos ganar; marcando nosotros o marcando un compañero”, comentó. Además, alabó a Mykhaylo Mudryk, quien debutó en el torneo frente a Francia tras superar unas molestias musculares y fue el mejor de Ucrania en el partido. “Sabemos que es un jugador especial, lo demostró contra Francia. Ha demostrado lo bueno que es durante la temporada”, destacó