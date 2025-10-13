Santi Cazorla, jugador del Oviedo, estalla tras el cambio de entrenador: "Cuando afecta a mi familia tengo que dejar las cosas claras"

Santi Cazorla ha salido a pronunciarse sobre la destitución de Veljko Paunovic. El asturiano ha sido señalado en los últimos días por condicionar en la decisión del adiós de Paunovic como entrenador del Oviedo. Semanas de tensión en las que se han especulado muchas cosas, a raíz de que parte de la afición, o la gran mayoría, no entiende la decisión del club.

El asturiano, en una comparecencia de prensa protocolaria en las instalaciones deportivas de El Requexón, ha aprovechado para acallar los rumores que le señalan como voz injuriosa en dicha decisión. Cazorla tomó la palabra, antes de las preguntas de los periodistas. "Antes de vuestras preguntas me gustaría agradecer a Paunovic, con el que tengo una gran relación y pude hablar con él ayer personalmente. Agradecerle todo su trabajo y lo que hemos conseguido, forman parte de la historia de este club para siempre", decía el centrocampista, dejando claro su aprecio por el técnico serbio.

Una decisión que no gustó en el vestuario

El capitán comentó que fue “el primero en acudir a su despacho cuando le informaron de su despido”, y admitió que “fue una situación incómoda” para todos en el vestuario. Según Cazorla, “la destitución nos tomó a todos por sorpresa”, aunque aceptó con deportividad las decisiones del club: “Hay que acatarlas y seguir adelante, pero sí, fue inesperado”, señaló.

El futbolista asturiano quiso detenerse especialmente en los rumores que lo apuntaban como responsable de la salida del entrenador: “No pensaba pronunciarme sobre esto, pero cuando afecta a mi familia y a las personas que quiero, debo aclararlo”. Afirmó que “jamás he influido en las decisiones del club” y pidió ser evaluado únicamente por su desempeño: “A mí se me debe juzgar por mi nivel en el campo, si sigo siendo válido o no, pero no puedo permitir que manchen mi reputación”.

Aire fresco en Oviedo: Luis Carrión llega al banquillo

Sobre la llegada de Luis Carrión, Cazorla mostró total respaldo: "El club ha apostado por Luis, es un viejo conocido y ha llegado con la misma ilusión que entonces. Tenemos que mirar adelante, aportando todos lo que podamos". Además, apeló a la unidad del entorno carbayón: "Tenemos dos opciones: matarnos entre todos o morir juntos. Yo lo tengo claro. Por encima de cualquier jugador o entrenador está el club".

Por lo que hace al ámbito deportivo de Cazorla, en las últimas semanas había sufrido molestias en la rodilla, pero afirma que estará disponible para el duelo de este viernes ante el Espanyol. "El plan es jugar sin dolor, pero gestionarme nunca supe. No podemos estar jugando finales en la jornada 9", aunque reconoce la importancia de sumar: "Hay que salvar la categoría, pero sin dramatismos", dice.