Santi Cañizares desvela el mejor once de la Liga: "Me ha costado encontrar candidatos"

Queda una jornada para el final de la Liga y casi todo está decidido. En la parte alta de la clasificación, el FC Barcelona se ha proclamado campeón con autoridad tras una temporada irregular del Real Madrid. En cambio, la lucha por el descenso está más viva que nunca. Los equipos han asegurado la permanencia con 43 puntos, una cifra que no se veía desde hace años. Aún quedan dos plazas por decidir en la zona roja, aunque el Real Mallorca necesita una auténtica carambola para salvarse. El duelo más atractivo de esta última jornada será el Girona-Elche, pues el equipo de Míchel está obligado a ganar si quiere mantenerse en Primera División.

Como ya es habitual en las últimas jornadas de competición, está en el punto de mira cuál es el mejor once de la Liga de esta temporada. Desde el programa 'Tiempo de Juego', presentado por Paco González, Santi Cañizares, exjugador del Valencia y del Real Madrid, realizó cuál sería su once ideal, en el que apostó por futbolistas que han rendido a un alto nivel.

En la portería, el colaborador de la Cadena COPE no tuvo dudas: Thibaut Courtois, pues consideró que "nadie ha parado lo que para él". No obstante, se acordó de otros porteros que han realizado una gran campaña, como Joan Garcia, David Soria, Unai Simón y Álex Remiro.

Para el lateral derecho, Cañizares se decantó por Marcos Llorente, quien es "el mejor jugador de la temporada" en su posición por delante de Ratiu o Carlos Romero. En el lado izquierdo, ya tuvo más dudas, pero apostó por Cancelo, a pesar de que llegó en el mercado invernal: "Ha jugado a un nivel muy superior al resto".

Cancelo logró el tercer gol del Barça ante el Betis / GORKA URRESOLA

Los dos centrales titulares que pondría son Eric García y Marc Pubill. El tertuliano de 'Tiempo de juego' expuso que el defensa culé tiene la personalidad suficiente para "liderar la defensa", lo que ayuda a sus compañeros de equipo.

En el mediocentro ya hubo más sorpresas, debido a que apostó por Miguel Román, jugador del Celta de Vigo: "Es el jugador de más valor del once". Aparte, señaló que cuenta con la capacidad de "organizar y jugar por delante de la defensa", algo que no han demostrado a lo largo de esta temporada futbolistas como Tchouaméni, Samu Costa o Guido.

Miguel Román protege el balón ante Bellingham en la última visita del Celta al Bernabéu. / Efe

Más adelante, Cañizares colocó a Pedri y Fermín, donde aseguró que "aquí no tienen rivales", pero reconoció la gran temporada de Koke y Luis Milla, que ha hecho un total de diez asistencias.

Sorpresas en el ataque...

Cañizares descartó a Kylian Mbappé para elogiar la campaña de Muriqi, quien ha anotado 22 goles con el Real Mallorca. En banda derecha, Lamine Yamal: "Marca muchas diferencias". En el costado opuesto, Cañizares se decantó por Moleiro, aunque tuvo dudas con Mikautadze.

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Un gol de Muriqi permitió al equipo bermellón sumar un punto muy importante / GUILLEM BOSCH / DMA

En el banquillo, Cañizares apostó por: Ratiu, Lejeune, Koke, Milla, Ferran, Toni Martínez y Mikautadze.