Santi Cañizares desvela el entrenador español más infravalorado: "Se le valora un pimiento y siempre cumple con los objetivos"

Los entrenadores españoles están en el punto de mira tras la gran temporada que han firmado. En la Champions League, Luis Enrique logró conquistar de nuevo el título al imponerse en la final al Arsenal de Mikel Arteta. También, Unai Emery volvió a levantar la Europa League, aunque esta vez con el Aston Villa. Quien tuvo menos fortuna fue Iñigo Pérez, que cayó en la final de la Conference League ante el Crystal Palace.

Ayer, en 'El Partidazo de COPE', presentado por Joseba Larrañaga, analizaron cuál fue el motivo por el que el entrenador del Paris Saint-Germain no triunfó con la selección española. Uno de los colaboradores que no quiso morderse la lengua al respecto fue Gonzalo Miró.

En primer lugar, el tertuliano expresó que "es razonable que la gente cuando valore un entrenador, ya no digo un seleccionador, no lo haga solo a cuenta de los resultados deportivos". Las principales razones que destacó es "que se puede valorar los planteamientos futbolísticos, si te cae bien en rueda de prensa o si te parece bien las decisiones que toma en las convocatorias". Por esta razón, no dudó en decir que "se pueden valorar muchos aspectos" dependiendo de los resultados.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para Santi Cañizares, exjugador del Valencia y Real Madrid. "Para mí, Gonzalo te puede gustar más un entrenador que otro, pero aquí, en España, se cotiza y se valora en función de todo eso que para mí es una injusticia", empezó diciendo.

"Aquí en este país, hay un entrenador que se llama José Bordalás, también conocido como 'El p*to amo', porque en todos los equipos que ha estado ha conseguido los objetivos marcados", señaló el colaborador de 'El Partidazo de COPE'.

El ex del Valencia cree que es el entrenador más infravalorado de España: "Se le valora un pimiento. Y te puede no gustar, pero yo te puedo decir: 'No me gusta Bordalás, no me gusta Antonio...'. De acuerdo, para gustos, los colores".

El entrenador del Getafe, José Bordalás, en el partido contra el Oviedo. EFE/Eloy Alonso / Eloy Alonso / EFE

Sin embargo, Cañizares expresó que "lo que es evidente es que la valoración de Bordalás debería ser muy superior a la de muchos entrenadores, que han recibido muy buenas críticas".

Una campaña para el recuerdo

Esta última temporada de Bordalás en el Getafe ha sido excelsa, pues ha conseguido clasificar al equipo a la Conference League, cuando tenía una plantilla muy corta y con jugadores de poco renombre.

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El objetivo era la salvación, pero Bordalás ha exprimido a los futbolistas al máximo para volver a competición europea. A día de hoy, el futuro del técnico alicantino está en el aire, aunque podría quedarse en el conjunto madrileño. El Sevilla, atento a lo que decide.