Sanción ejemplar a Javi Poves por insultos a los árbitros

El CD Colonia Moscardó ha vuelto a ser noticia estos días, de nuevo por una salida de tono de su presidente, el polémico Javi Poves. El dirigente ha sido sancionado con un mes de suspensión por dirigirse de forma violenta al cuarteto arbitral así como a los jugadores del equipo rival.

Los hechos sucedieron tras el partido que midió al Morcardó con el Real Madrid ‘C’ en la primera jornada de la Segunda Federación. Según el acta arbitral, tras el pitido final, el directivo se dirigió a los árbitros y jugadores en tono "agresivo y exaltado", profiriendo insultos. Entre los que repitió en varias ocasiones y que recoge el escrito de los colegiados se encuentran "perros" y "sinvergüenzas".

Para calmar los ánimos, varios representantes de ambos equipos tuvieron que intervenir y separar al directivo para evitar que la situación escalara.

El Comité de Competición no ha hecho esperar su decisión al respecto de lo sucedido y ha decidido imponer a Pobes una sanción de 30 días de suspensión, divididas en dos partes. La primera constará de 15 días de suspensión en su condición de directivo por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas; mientras que la segunda impone 15 días extra por insultos, amenazas y provocaciones dirigidas a jugadores y miembros del equipo rival.

En el tiempo que dure la sanción, Poves no podrá participar en ninguna función oficial que tenga que ver con el club, ya sea en partidos, entrenamientos u otros eventos.

Reincidente

No es la primera vez que Poves salta a los focos por sus salidas de tono u opiniones. Recientemente ha protagonizado una campaña para abonarse al club en la que aparece vestido de Jesucristo, animando a los aficionados a seguir la luz y abonarse.

Tampoco se cortó para criticar recientemente el aplazamiento de su partido contra el Real Madrid. "Parece que leo un guion, pero sale de aquí: estoy cansado de esto. ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Cuándo se va a empezar una nueva realidad para demostrar que también existimos? Lo siento por el Ferrol, lo siento por el Moscardó, porque vamos a ser víctimas de esto. Empieza por 'C' y acaba por -ción: es vergonzoso y un asco", explicó en una publicación de Instagram.

Por el momento, deberá estar al menos un mes fuera de los focos por imposición del Comité de competición.