San Mamés acogerá un Euskadi-Palestina en apoyo a Gaza

Euskadi y Palestina disputarán un amistoso el próximo 15 de noviembre en el estadio de San Mamés. Según ha avanzado la 'Cadena SER', el partido será un altavoz por la situación que se vive actualmente en Gaza y habrá un homenaje a todas las personas fallecidas en la zona por los bombardeos constantes de Israel. Una idea promovida por la Federación Vasca de Fútbol y secundada por la palestina.

La Federación de esta última celebró "trabajar en coordinación perfecta" con la de Euskadi, que apostó por San Mamés como el lugar idóneo para llevar a cabo el partido. Y es que el estadio del Athletic es el más grande del País Vasco, además de haber apoyado a Palestina durante los últimos partidos, con banderas por la grada e incluso una pancarta gigante en el debut en Champions.

La selección de Euskadi recibió a Uruguay en Bilbao / Euskadiko Futbol Federakundea - Federación Vasca

El Gobierno de España ya ha sido informado de este partido y ha dado luz verde para que se lleve a cabo. Desde el año 2019, la selección de Palestina no ha podido jugar ni un solo partido en su país y desde 2023 que no existe el deporte en el territorio ante la imposibilidad de ejercerlo en un lugar totalmente masacrado.

El ejecutivo, de esta forma, sigue metido en el deporte por el conflicto internacional más importante del momento. Ya sucedió tras las protestas de La Vuelta a España, cuando la UCI acusó a Pedro Sánchez de haber alentado este movimiento, que impidió que finalizara el evento con normalidad. Su presidente, David Lappartient, puso en duda la capacidad de España para "acoger grandes eventos deportivos internacionales".

Horas antes, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Gobierno respondió con dureza a la UCI. "No hay paz sin justicia y 'blanquear' a través del deporte un genocidio como el que se está cometiendo en Gaza, con miles de muertos, niños y niñas inocentes y una hambruna ya declarada por Naciones Unidas, esto sí es una posición política que contraviene la Carta Olímpica y los valores más básicos del deporte".

"Euskadi ha demostrado una gran sensibilidad con este tema", ha recordado frente a los micrófonos Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, que además ha destacado el compromiso de la sociedad española con Palestina.