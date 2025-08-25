Samuele Mulattieri aterriza en A Coruña con el deseo de confirmarse como goleador

Como una figura del fútbol más clásico, Samuele Mulattieri aterrizó en A Coruña sin pasar desapercibido, rodeado de las cámaras de los medios que cubren la actualidad blanquiazul, alguna mirada curiosa y una pequeña sonrisa de quien está deseando una oportunidad para demostrar que puede ser importante. Es el gran reto del ariete de La Spezia, y también el deseo de un Deportivo que confía el gol al italiano, a expensas de un final de mercado en el que Urko Izeta y Carlos Martín siguen siendo los nombres propios a los que esperar de cara hasta que este llegue a su final. Queda margen en las oficinas de Abegondo para reforzar la plantilla si surge una oportunidad. Hidalgo, a partir del miércoles, podrá empezar a trabajar con su nuevo ariete.

Samuele Mulattieri pisó A Coruña hacia las 17.00, tras pasar por Madrid en su camino desde Sassuolo, ciudad de la que se despidió el pasado sábado. Su billete, de momento, incluye la vuelta, ya que ambas entidades deportivas han acordado una cesión por una temporada. Se ha añadido una opción de compra supeditada al ascenso a Primera División para que el ligure se convierta en propiedad blanquiazul a partir del próximo verano.

El 9 llega a A Coruña con el deseo de obtener mayor regularidad y confirmarse como referencia goleadora y la aspiración de consagrarse en una liga importante. Hasta ahora, sus registros se centran en la Serie B y la segunda neerlandesa. Anotó 19 goles con el Volendam; 7 con el Crotone; 12 con el Frosinone y 13 con el Sassuolo, con quien firmó el pasado curso 19 titularidades en liga. Hace dos campañas, en Serie A, fue un jugador de recambio (27 participaciones, solo una de inicio).

Atento al mercado

La llegada del delantero formado en las categorías inferiores de La Spezia y del Inter de Milán cierra provisionalmente el plantel, aunque el coruñés apurará los últimos días a la espera de alguna buena opción que pueda surgir. Encima de la mesa están los nombres de Carlos Martín, quien prioriza jugar en Primera y cuenta con el fuerte interés del Getafe. Además, Urko Izeta, quien pese a su intención de jugar esta campaña en el Athletic se quedó fuera de la última convocatoria de Ernesto Valverde en LaLiga. Una incorporación más podría forzar la salida de Mohamed Bouldini.

Además, la cesión de Diego Gómez, que todavía no se ha cerrado de manera oficial, deja un hueco en la segunda línea de ataque. Con Mulattieri, el Dépor suma un delantero, pero por detrás solo tendría cinco jugadores para tres posiciones. Mella además, tiene en el horizonte el Mundial sub 20. La siguiente opción en la rotación es Cristian Herrera.

En el filial el Deportivo ha apostado, al igual que el pasado curso, por ceder a varios de sus mejores jugadores para que ganen rodaje en Primera RFEF. Casos como Adrián Guerrero, Kevin Sánchez, o el citado Diego, lo que provoca que el salto entre los titulares del Fabril y el primer equipo sea mayor y, en estos momentos, la diferencia provoque que sea difícil ver a algún atacante fabrilista con minutos.

Será una situación a resolver en los próximos días. Mulattieri llega para rivalidar con Eddahchouri en la delantera, aunque podrían convivir ambos en el campo, siendo el italiano un jugador de movilidad que puede actuar de segundo delantero.