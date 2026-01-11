Samuele Longo, el ex del Girona o Espanyol ahora sin equipo: "El Espanyol está por encima de todo en mis recuerdos"

Hay futbolistas que parecen haber vivido siete vidas en una sola carrera, y Samuele Longo (Valdobbiadene, 12 de enero del 1992), es el ejemplo perfecto. Aquel joven espigado que aterrizó en Cornellà-El Prat en 2012, cedido por un Inter de Milán que lo veía como su gran joya, es hoy un hombre de fútbol que ha aprendido a convivir con la cara B de este deporte.

Longo no es solo un delantero; es un superviviente del área. Su pasaporte es un mapa de España: Barcelona, Madrid, Girona, Tenerife, Huesca, Coruña... En cada ciudad dejó un destello, un gol o una batalla ganada, pero siempre bajo la etiqueta de "cedido", esa condición que te hace sentir parte de todo y dueño de nada.

Hoy, a sus 33 años y con la maleta llena de experiencias en Italia, España, Holanda o Grecia, Longo se encuentra en una situación atípica: después de una última experiencia con el Antequera de Primera RFEF, se entrena con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) mientras espera una oferta que le permita seguir viviendo en el país que ya considera su casa.

Hablamos con él en el Diario SPORT sobre cómo se ve el fútbol cuando has defendido más de veinte escudos diferentes y ese deseo de encontrar, por fin, un proyecto donde echar raíces y volver a disfrutar del gol. Un jugador con la madurez de quien ya no tiene que demostrar nada, pero con el hambre intacta de quien todavía tiene mucho que decir dentro de la red.

Estás ahora en la concentración de Sesiones AFE. ¿Cómo es el día a día ahí? Al final, sois un grupo de jugadores compartiendo una situación de incertidumbre... ¿Qué esperas de este 'stage'?

Pues muy bien, la verdad. Lo que dices: estamos todos más o menos en la misma situación y está bien compartir estos momentos. Hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva peor, lógicamente, pero estar juntos nos ayuda a manejar ciertos aspectos psicológicos. Yo estoy muy feliz de estar aquí porque nos dan la posibilidad de entrenar en grupo, como si fuera un equipo de cualquier club, con todas las facilidades: seguimiento del cuerpo técnico, preparador físico, fisios... todo. Es como estar concentrado dos semanas en un 'apretón', por decirlo así.

Has recorrido medio mundo jugando en más de veinte equipos. ¿En qué punto de tu carrera y de tu vida te encuentras ahora mismo?

Hay dos lados. Por el lado deportivo, sigo siendo muy ambicioso; me noto muy bien físicamente y sigo teniendo muchas ganas. Por el otro está el familiar, que ahora es cierto que me va pesando un poquito más. Es el primer año que me está costando estar así. Estoy sin equipo porque las ofertas que he tenido no me estimulaban del todo deportivamente y, a nivel familiar, tampoco veíamos válido movernos. Estoy esperando una oportunidad en Primera RFEF aquí en España, que es lo que me gustaría encontrar. Primero por lo deportivo, porque creo que puedo dar el nivel de sobra en la categoría; y segundo porque nos gusta vivir aquí. No me gustaría salir de España solo por seguir jugando al fútbol. Espero que surja la oportunidad estos días.

Fuiste propiedad del Inter de Milán durante once años, encadenando cesión tras cesión. ¿Sentiste que esa falta de estabilidad te impidió explotar del todo?

Creo que cada uno tiene su recorrido. Me tocó este y, aunque no era lo que deseaba de joven, estar en el Inter es un gran privilegio. Pero también te digo que estar vinculado a ellos tanto tiempo no me ayudó. Por ejemplo, en mi año en el Girona fui protagonista y encontré quizá el mejor vestuario de mi carrera. Me hubiese encantado seguir allí, pero no pude por voluntad mía, sino por el contrato. Fue una moneda de dos caras: por un lado, económicamente estás protegido al tener contrato con un club tan grande; pero por el otro, si hubiera podido elegir, por mi carácter habría preferido "jugármela" y ser propiedad de un equipo. Me habría gustado tener esa estabilidad que nunca tuve y que busco ahora.

¿Es una "jaula de oro" ser un joven talento en un club tan grande? ¿Te arrepientes de no haberte desvinculado antes?

Sí, así es. Aparte del debut, está la visibilidad que te da y el privilegio de hacer pretemporadas casi cada año entrenando con campeones. Eso no lo puede hacer todo el mundo. Pero luego está el otro lado que te contaba. No voy a reprochar nada, lo que hecho, hecho está. Sigo teniendo hambre y espero encontrar ese estímulo deportivo fuerte.

En España has vestido las camisetas del Espanyol, Rayo, Girona, Tenerife, Huesca, Dépor, Ponferradina... ¿En qué ciudad te sentiste más 'como en casa'?

Para mí, el Espanyol es algo especial. Fue mi primera experiencia profesional, mi primer gol en Primera... un club increíble. Me encantaba la ciudad. El Espanyol está por encima de todo en mis recuerdos. Como experiencia deportiva, en Girona era más consciente de todo y ganar un ascenso une mucho; ese grupo me lo llevo en el corazón. Y una espina que tengo fue el Dépor: las cosas no iban bien, pero yo estaba muy a gusto allí. Era un orgullo ser del Dépor, pero por circunstancias del contrato y cambios en la directiva, me tuve que ir. Fue el único sitio donde, aun no yendo bien las cosas, no me quería marchar.

Aquél mismo verano llegó al Espanyol Christian Stuani, con quien tuviste que disputarte el puesto...

Él fue quien más me ayudó al principio porque venía de Italia. Yo no sabía el idioma y él sí, así que me ayudó mucho. También tuve muy buena amistad con Raúl Baena, Javi López y Capdevila, que fue como mi "papi". Yo era muy joven y vivíamos en el mismo piso; tanto él como su familia me ayudaron muchísimo. Fue una etapa muy buena. La elección del Espanyol fue fácil porque vinieron a por mí muy convencidos y yo solo quería un sitio para jugar. Estaba encantado en todos los aspectos.

Samuele Longo, con Joan Capdevila en el Espanyol / VALENTI ENRICH

Has jugado en Países Bajos y Grecia... ¿Cómo fue la experiencia allí?

A nivel cultural, Países Bajos es muy distinta: es el norte, más frío, más rígido. Me gustó mucho porque todo funciona de maravilla y son súper organizados, pero falta ese trato cercano que tenemos los del Mediterráneo. En Grecia, en cambio, la manera de vivir es muy parecida a Italia o España y me encantó; además teníamos a cuatro familias españolas en el equipo y eso ayudaba.

¿Crees que desde que empezaste ha cambiado la figura del delantero centro?

En cuanto al fútbol, ha cambiado la presión. Ahora la presión tras pérdida es fundamental para un delantero; antes no tanto. Ahora depende mucho de si el entrenador quiere un "falso nueve" o cosas así. A mí, al ser un nueve puro, me gusta el estilo viejo, para qué te voy a engañar.

Se habla mucho de la salud mental. ¿Cómo se gestiona psicológicamente cambiar de equipo casi cada temporada?

Cambiar de equipo nunca ha sido un grave problema para mí, me adapto rápido. El tema eran las expectativas. Ahora, con 33 años, te digo que en algunos equipos sentí mucho peso encima sin ser consciente. Yo siempre he tenido mucha ambición y, si las cosas no salían, me ponía mucha presión yo solo. Desde el año pasado trabajo con un psicólogo deportivo y me está ayudando mucho. Si pudiera volver atrás, lo habría hecho con 20 años. Ayuda muchísimo.

¿Tu mejor momento deportivo?

El debut con el Espanyol y el gol al Levante. Aquellos dos primeros goles con el Espanyol los recuerdo mucho porque parecía que todo era fácil. Luego, algunos goles. Uno de chilena con el Girona y otro de volea con el Tenerife, por lo estético. De todas formas, no sé valorar aún mi carrera con perspectiva porque sigo teniendo hambre de jugar. Igual dentro de 10 años, cuando me retire, lo veré con más claridad.

¿Tu máximo ídolo en el fútbol?

Ronaldo "El Fenómeno", sin duda. Lo de raparme o el pendiente era por él. También me fijaba mucho en Fernando Torres; cuando estaba en el Liverpool era el que más me hacía disfrutar. Mi sueño era jugar allí como hizo él. Pero te digo la verdad: soy más de futbolistas que de equipos. A estas alturas, me da un poco igual quién gane o pierda, me fijo en los jugadores.