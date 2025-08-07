Samu, la pepita de oro de Abegondo en la pretemporada del Deportivo

El Dépor va camino de tener a tres o cuatro titulares y a seis futbolistas en su plantilla con formación en Abegondo, pero eso no significa que haya sido un verano con excesivas rendijas para que los jugadores del Fabril o del Juvenil A se colasen en los planes de Antonio Hidalgo. El exceso de futbolistas, con más de una decena larga por colocar, jugaba en contra de ese deseo estratégico de la entidad coruñesa de ser un club de cantera. Eso sí, en unos partidos preparatorios en los que hasta a Diego Gómez, Rubén López o Martín Ochoa les ha costado jugar, hay un joven de la casa, a penas mayor de edad, que se ha convertido en un fijo en los partidos de este Deportivo 25-26. Se trata de Samu Fernández Leonardo.

Ver al naronés, de 2007, fajarse en Ribadeo sin perder duelos ni la compostura en la batalla con un futbolista contrastado y con amplia experiencia en Europa como Salomón Rondón fue la guinda a su verano. Atento, pegajoso, sin miedo a hacer falta si se ve en inferioridad en la disputa, sin complicaciones en la salida pelota. Las señas de identidad de su juego están claras y el mérito es haberlas trasladado, sin apenas desgaste, a su primera aventura prolongada en el primer equipo.

Samu lleva ya ocho años en Abegondo. Sus condiciones le han convertido desde hace tiempo en una de las grandes esperanzas para la posición de central tras esa última irrupción de Dani Barcia, de 2003. Tiene nivel y su importancia se vio elevada por la desbandada de zagueros que se produjo hace un par de años en la cantera del Deportivo. Lucas Taibo (Sporting de Portugal), Jorge Oreiro (primero al Real Madrid y ahora en el Betis), Pablo Pereda (Villarreal) y Mateo Caamaño (Villarreal y ahora de vuelta en el Montañeros) se fueron marchando en una zona golpeada en la que Samu se hizo fuerte.

Sus prestaciones con el primer equipo pueden invitar a querer dar un paso intermedio entre el filial y el primer equipo, pero los planes pasan porque se haga fuerte y titular en el Fabril y que esté a la espera de oportunidad con Hidalgo. Ha saltado prácticamente del Juvenil A al primer equipo porque, en realidad, solo ha disputado siete encuentros con el segundo equipo blanquiazul. Es ese su único bagaje en el fútbol sénior, donde debe coger el hábito de medirse con futbolistas que en algunos le doblarán la edad. Este año aún podrá competir en momentos puntuales con el Juvenil A, pero su sitio está como titular con un Fabril que ha perdido referentes veteranos en la zaga como Marotías y Pereira y que tiene a Aarón Sánchez lesionado.

Samu tiene contrato con el Dépor hasta 2027 y busca dar esos últimos pasos para llegar a Riazor. De momento, lo hará desde el Fabril en cuanto se acabe el verano, pero Hidalgo lo tiene en la agenda.