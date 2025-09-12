Samba Wade, de «dar patadas a un balón en la peatonal de Os Mallos» a la Selección

«Hace nada andaba por ahí, por la peatonal de Os Mallos, dándole patadas a un balón y yo pidiendo perdón, y ahora con la Selección... Es que crecen rapidísimo». Al deportivista Samba Wade Mahía (A Coruña, 2009) la vida y su esfuerzo y condiciones le llevaron hace una semana a estar con España sub 17, pero hace muy poco estaba protagonizando una estampa clásica de fútbol de barrio, de calle. A su madre, Sonia, quien estudió en el colegio Karbo, se le escapa un lamento por el paso del tiempo, pero también disfruta el momento y «la ilusión» que le ha hecho a él haber integrar el combinado de Sergio García y seguir subiendo escalones en el Dépor, donde esta temporada estará a caballo entre el Juvenil A y el Juvenil B.

Por sus venas, además de coruñesa, corre también sangre senegalesa. «Somos una familia mixta. Tiene costumbres de allí, ha vivido con tíos suyos. Lo compatibiliza muy bien, pero él nació aquí, se crió aquí...», apunta de un futbolista que vive en Arteixo, pero que hace toda su vida en Os Mallos, donde jugaba de niño, donde «fue a la guardería, donde estudia y donde tiene a sus amigos».

La trayectoria de Samba es aún incipiente, pero esos álbumes de fotos que guarda con mimo su padre Pape muestran, de entrada, a un pequeño que no levantaba un palmo del suelo y que empezó «con tres años» en el Victoria. Aquellas instantáneas y aquella complexión distan mucho del central o mediocentro ocasional que es hoy, con un físico imponente. Por encima de los 180 centímetros con 16 años. Es un ganador de duelos y tiene condiciones con la pelota. Potencial. Un cóctel que ha ido formando desde el apego al fútbol en todas sus expresiones, porque formó parte de la cantera del 5 Coruña de fútbol sala, donde actuaba como» cierre», e integró la selección gallega de fútbol playa, con la que fue subcampeón de España. «Todo lo que sea balón... Desde pequeñito anda con uno en los pies. Primero de los de espuma para que no rompiesen nada por casa, y ahora ya con los otros. A él le gusta. No era mi idea que jugase al fútbol, porque yo hacía judo y prefería que tirara por ahí, pero no me dio mucha opción», apunta mientras ríe.

Esas son las tramas y la formación paralelas pero lo que le ha cautivado e impulsado es el césped. A diferencia de lo que es habitual en el Dépor con sus mayores puntuales, no llegó en edad benjamín a Abegondo, en los primeros pasos de la formación. Tardó algo más en ser reclutado del Victoria, donde compartió equipo y generación con Mauro Valeiro. «Se fue en su último año de Infantil. Un año antes fue a hacer la pretemporada, pero volvió al Vitoria. A la temporada siguiente ya le abrieron las puertas», cuenta de un jugador que en su formación ha jugado de todo, «de portero, de extremo, de centrocampista». Fue a su llegada al Dépor cuando retrasó su posición, al centro de la zaga, donde se ha hecho fuerte. Todo ese baile de posiciones le hace y le hará más completo: «Cuanto más sepa hacer... Además, le sirve para ponerse en la situación de los demás, porque desde su posición todo te puede parecer muy fácil, pero no lo es», razona su madre.

Conexiones blanquiazules

Aquel sí quiero con el Dépor que perdura en el tiempo fue también una fuente de ilusión para su familia. «La más futbolera era mi madre. Y el Dépor en casa... Siempre fuimos muy del Dépor, y por eso le llamó muchísimo la atención irse. Le gustan también las novedades, si son para bien», cuenta de un Samba Wade que apenas tiene referentes futbolísticos familiares, más allá de su tío que juega en el Imperator y de su bisabuelo, primo de Manuel Ríos Quintanilla, Manolete, último coruñés internacional del Dépor con la selección española, hoy presidente de los veteranos del club blanquiazul.

El tiempo pasa y se acerca el momento de mirar a Riazor, al primer equipo. Se ve cerca, se ve lejos, y todo eso hay que saber gestionarlo en unos adolescentes a los que no les suele sobrar la paciencia. Más allá de si ese anhelo se llega a concretar, Samba Wade y su familia se sienten respaldados e impulsados por la política de cantera del club: «Lo tiene ahí, pero es una posibilidad entre mil, antes era una entre un millón. Es una ilusión y es un motor para él. También que el Dépor apueste por la cantera. Se centran en él, se preocupan por él. Se siente importante, aunque sea un niño. Ve pasar a los mayores en Abegondo, ahí cerca...», cuenta de un joven que quema etapas con el mismo vértigo con el que avanza en el campo cuando arranca con la pelota.