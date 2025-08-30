Los salvavidas de Dani Gómez y Adri y los bandazos de Gabi Fernández

Hay causas que siempre provocan consecuencias. Las derrotas en el fútbol, por ejemplo. Las dos primeras jornadas habían dejado el peor balance posible a nivel de puntuación ante la Real B y el Andorra, dos recién ascendidos. En ambas, el Real Zaragoza no fue capaz de mantener la portería a cero, cuatro tantos en contra en total, y tuvo enormes dificultades para hacer gol. Solo Bazdar había marcado.

A pesar de ello, el equipo aragonés había sido capaz de generar abundante peligro en las áreas rivales en ambas jornadas. Sin ir más lejos, a ese clavo ardiendo se agarró Gabi en la previa del partido de Castellón para luego hacer donde dije digo, digo Diego. La falta de claridad en la zona decisiva del campo, de clarividencia, de más calidad en el último toque y el desacierto colectivo en el remate habían sido lastres insalvables.

De cómo querría Gabi Fernández que fuera su Real Zaragoza solamente se había visto una parte en los dos primeros encuentros. De la otra no hubo ni rastro. La suma y la resta de ambas dieron como resultado dos derrotas. El Zaragoza de Gabi había presionado alto en busca de recuperar lo más cerca posible del área rival para buscar el gol de forma directa y vertical. Eso se tradujo en muchas llegadas. La falta de puntería ensombreció ese buen trabajo.

En el lado opuesto de la moneda, el Real Zaragoza fue tanto ante la Real B como frente al Andorra un equipo frágil defensivamente (cuatro goles en contra) y que, con poco, sufrió mucho daño. Gabi prometió construir su proyecto en función de dos parámetros: un juego de ataque directo, sin perder tiempo en manoseos y pases intermedios y, por encima de todas las cosas, un equipo muy sólido atrás, fuerte, físicamente poderoso, tácticamente ordenado y que concediera el mínimo número de goles posible.

Como las derrotas pesan como losas, por muchas llegadas y peligro que uno haya creado, el entrenador mostró en Castellón su versión más conservadora y volvió a los verdaderos orígenes de su idea. Olvidó el ataque, ni directo ni indirecto, y parapetó a sus jugadores en su campo con una línea de cinco (Francho, Saidu, Insua, Radovanovic y Juan Sebastián en el costado izquierdo), cuatro hombres por delante (Aketxe, Moya, Guti y Moyano) y Bazdar como Robinson Crusoe. Sin embargo, el equipo no estuvo seguro y concedió mucho.

El Castellón olfateó el gol durante una primera parte en la que los aragoneses solo intuyeron la portería local a lo lejos. Un disparo de Aketxe desde el centro del campo tras una mala salida de Amir fue todo el balance ofensivo. Lo que casi siempre suele ocurrir en este tipo de situaciones es que el cántaro va tanto a la fuente que al final se rompe. Fue en el minuto 60 con el gol de Cipenga. Sebas Moyano estuvo muy débil en su marca.

A partir ahí, lo de siempre también. A correr contra el reloj y a intentar hacer todo lo que ni siquiera te habías propuesto antes. A punto estuvo un zapatazo de Saidu de convertirse en el 1-1. El balón se estrelló en el larguero. Adri Rodríguez, muy serio, evitó luego males mayores. Fue una bendición porque esa acción, y alguna otra previa, permitió que el tanto de Dani Gómez, primero anulado por un falso fuera de juego, se convirtiera en el primer punto de la temporada.

En las dos primeras jornadas, el Zaragoza fue frágil atrás y atrevido hacia delante, aunque inofensivo ante el gol. En la tercera, a Gabi le dio un ataque de pánico y su equipo fue medroso hasta que no tuvo más remedio que dejar de serlo cuando lo vio todo perdido. Sin la plantilla al completo, con fichajes pendientes, el entrenador se está buscando a sí mismo y está dando bandazos. "Estáis viendo mucho de lo que quiero de mi Zaragoza", dijo Gabi antes de viajar a Castellón. Más vale que no.