Salvador Illa responde a Mariano Rajoy y condena sus declaraciones: "Con esto no hay ni que hacer bromas"

El debate en Francia sobre los comentarios racistas en las altas esferas sigue siendo una realidad. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, considera que el comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de fútbol de Francia tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" es "como mínimo, un error grave".

En una nueva edición de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el presidente catalán comenzó por calificar las palabras de Rajoy como "un error", porque "con esto ni tan siquiera hay que hacer bromas", para enseguida afirmar que es "un error grave", "como mínimo, un error grave".

"Una Francia sin franceses"

Pidió no hacer "bromas fáciles con este tipo de cuestiones" y argumentó que la identidad nacional "no la define el origen, la define un conjunto de derechos y deberes" que se asumen cuando alguien tiene la nacionalidad de un país, "y esto es lo que hace grande un país".

La respuesta de Francia

Por su lado, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, se sumó este lunes a la cascada de condenas en Francia contra las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol y afirmó que "Francia no tiene color de piel".

"De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas", declaró Barrot en una entrevista en la televisión BFMTV y la radio RMC.

El jefe de la diplomacia francesa defendió que la selección nacional representa "el mejor rostro de Francia", al describirla como "un equipo excepcional" que proyecta la imagen de "un país conquistador, audaz y al que nada ni nadie resiste".

Barrot aseguró además que se alegra de que el combinado francés transmita "una imagen tan hermosa" del país y destacó el respaldo de los ciudadanos a los 'Bleus', "sea cual sea su origen, el color de su piel, el lugar donde vivan o su edad".

A su juicio, la mejor respuesta a la polémica llegará sobre el terreno de juego: "Quienes darán la mejor respuesta serán los jugadores de la selección francesa cuando ganen con claridad esta semifinal", que se juega mañana martes.

Las declaraciones de Barrot se producen un día después de que el Gobierno francés calificara de "absolutamente inaceptables" y "aberrantes" las palabras de Rajoy. Desde entonces, las críticas se han multiplicado en Francia.

Todos han salido a la defensiva

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que esas palabras "no reflejan en absoluto lo que es Francia" y defendió que el país es "una República de diversidad" en la que todos deben encontrar su lugar.

En la misma línea se pronunciaron, entre otros muchos, la ministra delegada Éléonore Caroit; el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure; el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel; la presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, o el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, quien denunció que las declaraciones de Rajoy desprenden "un tufo de racismo intolerable".

Rajoy escribió que la selección francesa juega "sin franceses", pese a que de los 26 futbolistas convocados por el seleccionador Didier Deschamps solo tres nacieron fuera de Francia: Michael Olise, Marcus Thuram y Brice Samba.