Salen a la luz nuevos detalles de la investigación sobre Josep Martínez, quien se encuentra en estado de 'shock'

No están siendo horas fáciles para Josep Martínez después de atropellar a un anciano de 81 años en silla de ruedas. El impacto fue extremadamente violento, aunque el guardameta resultó completamente ileso. El accidente se produjo esta mañana del martes 28 de octubre a las 9:43 horas, en la Via Bergamo de Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile.

Los servicios de emergencia llegaron a la zona de manera inmediata, pero no se pudo hacer nada para salvar la vida del anciano, quien, según se ha podido saber, era un mecánico ya jubilado llamado Paolo Saibane. Tras el impacto, el valenciano intentó socorrer a la víctima con primeros auxilios, pero no pudo hacer nada, ya que el hombre murió en el acto, tal como certificaron los médicos.

En el sitio del siniestro actuaron el helicóptero sanitario de Como, una ambulancia de la Cruz Roja de Saronno y los Carabineros de la compañía de Cantù.

La investigación sigue abierta, aunque ya se barajan varias hipótesis, pues el hombre podría haber sufrido un ataque al corazón o un desmayo mientras cruzaba por la Via Bergamo. El jubilado circulaba por el carril bici, pero pasó de forma brusca al carril contrario, bloqueando el paso del vehículo conducido por Martínez.

El lugar del accidente / Sport

Según fuentes cercanas, el guardameta del Inter de Milán se encuentra en estado de 'shock' por el accidente. Al instante del incidente, el valenciano se ha sometido a la prueba de alcoholemia, como manda el protocolo cuando ocurren estos casos.

Josep Martínez no se encuentra solo, ya que cuenta con el apoyo incondicional del Inter de Milán, que en señal de respeto canceló la rueda de prensa previa al partido de mañana contra la Fiorentina.

Hace una hora, la cuenta oficial del club compartió imágenes del entrenamiento, en las cuales no se aprecia la presencia del portero. Medios italianos aseguran que el guardameta quedará fuera de la convocatoria para el encuentro de mañana, aunque el club aún no se ha pronunciado al respecto.