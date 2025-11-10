Sale a la luz el video de la fuerte agresión de Salas, futbolista de River, a un aficionado de Boca

La derrota en el Superclásico de River ante Boca encendió a la Bombonera. El Millonario, que lo pasó muy mal ante Boca, se fue del estadio cabizbajo, conscientes de que la derrota fue más allá del resultado a nivel de sensaciones.

Mientras la Bombonera celebrava la victoria con eufória la victoria local, los jugadores de River, con la tensión en el ambiente, se marcharon del terreno de juego conversando entre ellos y analizando los errores. El estadio era una auténtica caldera tras el pitazo final de Nicolás Ramírez. La derrota 2-0 en La Bombonera no solo dolió por el resultado, sino también por el momento crítico que atraviesa el equipo millonario.

El partido había sido intenso de principio a fin, con Boca imponiéndose gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Tras el pitido final, el campo se llenó de personal del club y de seguridad, en medio de las celebraciones. Fue entonces cuando un incidente empañó el final: un aficionado de Boca, que saltó al terreno de juego, comenzó a grabar a los jugadores de River mientras se retiraban. El aficionado se burló de ellos, sacando la lengua.

El altercado de Salas

Entre los más molestos, Maximiliano Salas reaccionó lanzando un golpe al teléfono del aficionado, generando un breve momento de tensión que no pasó a mayores. Pocos minutos después, el video del altercado se viralizó en redes sociales. El hincha, Uriel Hamra, se grababa burlándose mientras los jugadores rivales abandonaban el césped. Desde el club aclararon que se trataba de un aficionado ajeno a la institución, y que fue retirado inmediatamente por la seguridad del estadio. A pesar de la rápida intervención, el episodio dejó un sabor amargo en el entorno de River, que ya arrastraba frustración por la derrota.

El malestar del conjunto millonario se reflejó también en la rueda de prensa. Marcelo Gallardo, visiblemente molesto, decidió suspender su comparecencia ante los medios. Sin embargo, algunos referentes del plantel optaron por hablar. Juan Fernando Quintero fue uno de los más directos: reconoció que el equipo “tocó fondo” y mantuvo un tenso intercambio con un periodista que cuestionó la actitud de los jugadores. El colombiano defendió con firmeza al equipo y pidió respeto.

En la misma línea, Lucas Martínez Quarta no ocultó su frustración y ofreció una autocrítica contundente. “No estuvimos a la altura del partido”, afirmó, asumiendo responsabilidades y pidiendo disculpas a los hinchas. También subrayó la necesidad de reaccionar cuanto antes, recordando que el equipo aún tiene compromisos clave por delante y que la clasificación a la próxima Copa Libertadores depende de los resultados inmediatos. “Hay que levantarse y dar la cara”, concluyó.

Franco Armani, capitán y referente del vestuario, apeló a la unión como camino para salir de la crisis. “Solo trabajando juntos y con humildad se sale de estos momentos”, señaló el arquero, reconociendo que la seguidilla de malos resultados ha golpeado al grupo. River deberá ahora visitar a Vélez Sarsfield en Liniers, en un duelo decisivo por la clasificación continental.