Sale a la luz el sumario del caso de contrabando de relojes de lujo en Andorra por valor de 1,3 millones: Carvajal, Silva y Cazorla, entre los siete imputados

No hay vuelta atrás. Ayer, salió a la luz que la justicia andorrana estaba investigando una fraudulenta compra de relojes de lujo por parte de varios futbolistas de primer nivel de LaLiga, pero también jugadores ya retirados. Desde 'El Mundo', informaron que se había iniciado una pesquisa contra la sociedad Best In Asociados, propiedad del empresario Diego Giménez Carbonell y perteneciente al Principado, y contra varios futbolistas.

Ahora, el juez andorrano Joan Carles Moynat acredita la venta de al menos 38 relojes de contrabando, valorados en un total de 1.354.650,43 euros a futbolistas de élite españoles, según ha podido saber 'El Mundo', ya que ha tenido acceso al sumario de la investigación judicial del Principado.

El magistrado acusa directamente al empresario Giménez Carbonell por "importar durante los últimos cuatro años grandes cantidades de relojes de un valor igual o superior a 50.000 euros", con el propósito de venderlos sin el preceptivo pago de impuestos.

Los futbolistas señalados son Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, Santi Cazorla, César Azpilicueta, Thomas Party o David Silva, quien colgó las botas en 2023 después de haberse roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.

El juez andorrano atribuye al empresario delitos de contrabando, pero también de blanqueo de capitales. Por ello, ha dictado una orden de prisión.

En la causa, el instructor explica que "la operativa detectada por los agentes de Aduanas correspondía a una práctica de contrabando habitualmente utilizada por el cliente que compra en Andorra y que no quiere declarar su exportación evitando pagar los respectivos impuestos en su país de residencia".

"El mecanismo consiste en separar el bien adquirido de la factura y de la caja y se baja físicamente por la frontera sin hacer la pertinente declaración de exportación", apunta en la causa.

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Gracias a la investigación, la Justicia andorrana ha descubierto que el empresario Giménez Carbonell realizaba "reiterados y frecuentes depósitos en efectivo" en sus cuentas bancarias andorranas, por un monto mínimo de 220.490 euros, dinero con el que adquirió varios "automóviles de alta gama".