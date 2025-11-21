Sale a la luz el regalo que le dio Donald Trump a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo viajó el pasado 18 de noviembre a Estados Unidos para acudir a la Casa Blanca, organizada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El futbolista del Al-Nassr formó parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, en su visita de Estado al país.

En el lugan estuvieron algunas de las figuras más influyentes del mundo político, empresarial y deportivo, como también el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El presidente de los Estados Unidos, además de elogiar a Cristiano, protagonizó un momento llamativo: entregó a Cristiano Ronaldo una llave dorada simbólica de la Casa Blanca, un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional por parte del expresidente hacia el futbolista portugués.

Honrar a Cristiano, sinónimo de influencia

El acto tuvo lugar tras la cena, en una reunión privada en el Despacho Oval. Allí, Trump presentó la llave a Ronaldo, en un gesto cuidadosamente preparado. Por su parte, el jugador lo compartió en sus redes sociales, acompañado de un mensaje de agradecimiento: “Cada uno de nosotros tiene algo significativo que aportar, y estoy listo para hacer mi parte”, escribió, haciendo alusión a un compromiso con valores como el coraje, la responsabilidad y la paz.

Ronaldo situó este gesto en un contexto más amplio: su papel como figura global y su vínculo con Arabia Saudita, donde juega actualmente en el Al-Nassr. La presencia del futbolista en la cena vino acompañada por pesos pesados de los ámbitos empresarial y político, como Elon Musk y Gianni Infantino, lo que subraya la relevancia simbólica del evento.

Desde el punto de vista de Trump, el regalo supone una forma personalizada de honrar a alguien que considera influyente no solo en el deporte, sino en el panorama internacional. No sería la primera vez que ofrece esta llave: ya había entregado una similar a figuras como Elon Musk, lo que refuerza la idea de un reconocimiento reservado para “invitados muy especiales”.

El hijo de Trump es fan de Cristiano

Sobre la presencia del futbolista del Al-Nassr saudí, el presidente de Estados Unidos confesó que "mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo. Ahora que está aquí, creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que se lo presenté. Gracias por estar aquí, es un honor".

Por su parte, Ronaldo ha interpretado la llave como algo más que un lujo simbólico. En su mensaje expresó su deseo de “inspirar a las nuevas generaciones” y de colaborar para construir un “futuro definido por la paz”. Esa promesa añade una dimensión de responsabilidad social a un momento que podría haberse quedado en pureza protocolaria.