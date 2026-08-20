Sale a la luz la brutal pelea entre el Talavera y el Getafe B: un jugador, en el suelo tras un puñetazo de un miembro del staff

Los encuentros de pretemporada están llegando a su fin. Los equipos ya afrontan la recta final de sus preparaciones para iniciar las competiciones. Algunas ligas, sin embargo, ya han empezado sus primeras jornadas.

Los partidos de preparación sirven para perfeccionar tácticas y detalles. No obstante, algunos se están yendo de las manos. El hecho de que las sanciones no se apliquen en las competiciones regulares está provocando múltiples tanganas y faltas disciplinarias. Es lo que sucedió entre el Talavera y el Getafe B, que acabó antes de lo previsto después de un enfrentamiento entre futbolistas de ambos equipos.

La situación se agravó en los últimos minutos y derivó en una pelea colectiva que obligó al árbitro a suspender el partido cuando apenas quedaban unos minutos para el final. El duelo se disputó este miércoles, 19 de agosto, en el estadio El Prado y arrancó a las 20:30 horas. Durante el desarrollo del choque, la intensidad fue aumentando debido a varios roces y acciones que generaron malestar entre los jugadores locales. La tensión fue creciendo progresivamente hasta desembocar en el incidente final.

Un jugador terminó en el suelo

Durante el altercado fue expulsado Lazcano, futbolista del CF Talavera, después de protagonizar un enfrentamiento con un jugador del conjunto madrileño. La decisión arbitral se produjo en un momento de máxima tensión, cuando el partido ya estaba prácticamente en su tramo final.

Uno de los episodios más destacados tuvo como protagonista a Joselu, jugador del Getafe B que llevaba el dorsal número 9. El futbolista recibió un fuerte impacto en el rostro durante la pelea y terminó tendido sobre el césped. Posteriormente presentó evidentes signos de la agresión, entre ellos una zona del rostro inflamada y con sangre.

Según las informaciones conocidas tras el partido, una persona perteneciente al entorno del cuerpo técnico del Talavera habría participado en el altercado y habría golpeado al jugador visitante. Las circunstancias exactas de lo ocurrido deberán determinarse con mayor precisión, especialmente a partir de los testimonios y posibles informes relacionados con el incidente.

Se suspendió el partido definitivamente

La tensión no terminó inmediatamente con la suspensión del encuentro. En la zona próxima a los vestuarios también se registraron momentos de nerviosismo, mientras aficionados y miembros de los dos equipos permanecían en los alrededores. Esta situación complicó durante un tiempo la salida de los protagonistas del recinto deportivo.

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Ante lo ocurrido, fue necesaria la presencia de la Policía Local y de la Policía Nacional en las instalaciones de El Prado. Los efectivos trabajaron para restablecer la calma y facilitar que jugadores y miembros de los cuerpos técnicos pudieran abandonar la zona con normalidad. Tras alrededor de 40 minutos de tensión, el recinto recuperó la tranquilidad. Lo que debía ser una prueba de pretemporada terminó así marcado por un incidente poco habitual en este tipo de encuentros.