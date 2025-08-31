Saidu, imperial en su estreno como titular en el fútbol profesional: las puntuaciones del Castellón-Real Zaragoza
Adrián también destaca en un partido que deja marcados a varios jugadores
Jorge Oto
EL MEJOR
Saidu
Imperial |8| Gran estreno como titular en el fútbol profesional. Enorme.
Adrián | 7 |
Determinante. Mantuvo vivo al equipo con dos paradas con 1-0 en el marcador.
Francho | 5 |
Vaciado. Tremendo desgaste y poca ayuda. Sufrió de lo lindo pero cumplió.
Insua |5 |
Apurado. No era fácil para él y se le vio por momentos desbordado.
Radovanovic | 6 |
Atento. Buen partido del serbio. Serio, solvente y sobrio. Inició el gol.
Juan Sebastián | 6|
Valiente. Cumple donde sea, esta vez, como carrilero izquierdo. Un lujo.
Guti | 3 |
Intrascendente. Otra vez en la foto del gol y otra vez superado. Está mal.
Moya | 3 |
Reincidente. Errático en el pase, perdió balones peligrosos. Frágil.
Aketxe | 1 |
Nefasto. Ni aporta ni suma. El equipo mejoró sin él. Otra oportunidad malograda.
Moyano | 2 |
Desaparecido. Mal, como ante el Andorra. Apenas apareció por el partido.
Bazdar | 4 |
Aislado. Lejos del compañero más cercano, fue un islote. Apenas tocó balón.
Paulino (5): Tocado.
Dani Gómez (7): Salvador.
Valery (5): Sacrificado.
Pau Sans (4): Equivocado.
