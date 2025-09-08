Saidu, historia de un hallazgo

Yussif Saidu nació en Mali, no en Ghana. Allí se desplazó junto a parte de su familia tras la separación de sus padres. Habla francés y entiende bien el inglés, casi tanto como el español, en el que sigue trabajando a destajo. Apenas estuvo seis meses en la academia Dansoman Wise, la más prestigiosa de Ghana, la que gestiona la mayor parte de futbolistas y la que mantiene relación con más agentes de futbolistas.

Fue Ramón Lozano, director de la cantera del Real Zaragoza y enamorado del fútbol africano, el que se empeñó en traer a Saidu al equipo aragonés. Lo hizo hace algo más de dos años, durante un torneo en el que el zaragocista brilló junto un futbolista al que Lozano también intentó reclutar, pero que acabaría en el Santos, cuya propuesta económica superaba la del Zaragoza.

Pero el máximo responsable de la cantera blanquilla tenía claro que no se iría de Ghana sin asegurarse la adquisición de Saidu, ese futbolista del que había quedado prendado. Su gran apuesta. Tras recibir la autorización del entonces director deportivo Juan Carlos Cordero, Saidu, aún en edad juvenil, se convertía en jugador del Zaragoza, al que, en principio, llegaba bajo préstamo prorrogable.

El futbolista sufrió las habituales dificultades en la tramitación de visados que aplazaron más de la cuenta su participación con el División de Honor del Real Zaragoza, a donde llegó junto al también africano Salim Prosper, máximo goleador de la Segunda División de Ghana, al que una lesión de rodilla le apartó enseguida de los terrenos de juego. La reacción del club aragonés, que detectó un problema degenerativo hasta entonces desconocido, fue ejemplar. Atención constante y atentos cuidados al delantero. También hacia Saidu, que dio el salto al filial, donde se convirtió enseguida en un pilar básico, previa prórroga (la primera de las dos) del préstamo.

Pero el gran brinco del africano, ya habitual en los entrenamientos del primer equipo en el tramo final del curso pasado, llegó este verano, una vez que el Zaragoza gestionó con el Dansoman Wise esa segunda prolongación de la cesión de un futbolista cuya voluntad de seguir en tierras aragoneses fue clave para evitar su marcha a otro club español dispuesto a abonar los 500.000 euros en los que estaba establecida su salida del Zaragoza si el club aragonés se hacía antes en propiedad con el jugador previo pago de 150.000 euros.

También el Santos brasileño andaba detrás de él, pero la insistencia del futbolista, que percibe el salario mínimo, dictó sentencia. Y eso que el vacío de poder entonces existente en el club aragonés, que estuvo cuatro meses sin director deportivo entre la destitución de Cordero y la llegada de Txema Indias, no lo puso fácil. La delicada situación institucional estaba a punto de dejar al Zaragoza sin un futbolista de gran proyección y Lozano, junto a Ángel Espinosa, José Luis Arjol y Pedro Suñén, entraron en acción para convencer a la entidad de que esa operación era tan urgente como viable. El consenso en la Ciudad Deportiva era absoluto.

Pero la academia ghanesa, partidaria de traspasar al jugador al mejor postor, exigió el pago inmediato de una especie de señal (una pequeña cantidad económica a descontar del precio final de la opción de compra) para acceder a la prórroga de la cesión. El Zaragoza pagó y se aseguró a Saidu, que firmará un contrato en propiedad de larga duración cuando el club aragonés ejecute esa opción de compra, no como un pago único sino en cómodos plazos, con el próximo 30 de junio como fecha límite.

Aunque no hay prisa, la evolución y las prestaciones de Saidu han llevado al Zaragoza a revisar su plan inicial y estudiar la opción de no demorar demasiado ese desembolso. Entonces, su cláusula de rescisión pasará a ser bastante más elevada que ese medio millón inicial que ponía sobre la mesa otro club español, si bien esa adquisición en propiedad no le convertirá forzosamente en integrante del primer equipo ya que no se activará un contrato profesional sino que podría mantener su ficha con el filial.

Mientras, Saidu, a sus 20 años, disfruta del momento. El jugador se encuentra muy a gusto en Zaragoza, donde se ha ganado a pulso un puesto en el equipo y el corazón del zaragocismo. Vive junto a otros compañeros del filial en la residencia Sagrada Familia y no se le pasa por la cabeza otra cosa que triunfar en un equipo aragonés en el que se empeñó en seguir y forzó al máximo para ello cuando todo apuntaba a su salida.