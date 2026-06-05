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PRIMERA RFEF
Sabadell - Real Madrid Castilla, en directo: sigue el partido de playoffs de ascenso, en vivo hoy
Sigue en directo el partido definitivo para el ascenso a LaLiga Hypermotion
Albert Miranda
La Segunda División del fútbol español espera. El CE Sabadell recibe al Real Madrid Castilla en la vuelta del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion con el objetivo de remontar el 2 a 0 de la ida en el Estadio Alfredo Di Stéfano.
Sabadell - Castilla | 0-0 19'
Primeros 20 minutos de partido y está pasando de todo.
Sabadell - Castilla | 0-0 17'
La jugada es muy polémica porque el capitán del Sabadell ha llegado tarde y ha chutado la pierna del canterano. Es una disputa de balón, pero la acción parece clara.
Sabadell - Castilla | 0-0 17'
¡DICE EL ÁRBITRO QUE HAY NADA!
Sabadell - Castilla | 0-0 14'
Se está revisando un posible penalti a favor del Castilla. Un penalti a Joan Martínez.
Sabadell - Castilla | 0-0 14'
¡LA HA TENIDO EL CASTILLLA EN UNA PEINADA EN EL PRIMER PALO!
Sabadell - Castilla | 0-0 14'
Córner para el Castilla.
Sabadell - Castilla | 0-0 13'
El partido sigue con alta intensidad, pero se ha calmado un poco. Ahora los dos equipos están intentando tener más la posesión.
Sabadell - Castilla | 0-0 11'
El césped está en un estado muy seco. El balçon corre muy poco. Se frena en cada pase.
Sabadell - Castilla | 0-0 7'
¡FUERA JAVI LÓPEEEEEEEEEEEZZZZZ PINTOOOOO!
Sabadell - Castilla | 0-0 6'
¡LA HA TENIDO EL SABADEEEEEEEEEEEELL! ¡DOBLE PARADA DE FRAN GONZÁLEZ!
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