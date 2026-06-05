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Sabadell - Real Madrid Castilla, en directo: sigue el partido de playoffs de ascenso, en vivo hoy

Sigue en directo el partido definitivo para el ascenso a LaLiga Hypermotion

Real Madrid Castilla - CE Sabadell, en el partido de ida de los playoffs de ascenso a Segunda

Real Madrid Castilla - CE Sabadell, en el partido de ida de los playoffs de ascenso a Segunda / CE Sabadell

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Albert Miranda

La Segunda División del fútbol español espera. El CE Sabadell recibe al Real Madrid Castilla en la vuelta del playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion con el objetivo de remontar el 2 a 0 de la ida en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

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