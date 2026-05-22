Ryanair tacha a Cristiano Ronaldo de egocéntrico: "¿No tiene compañeros de equipo?"

Cristiano Ronaldo celebraba su primer título en Arabia Saudí con el Al‑Nassr, campeón de la Saudi Pro League, cuando una inesperada protagonista irrumpió en la conversación: Ryanair.

El portugués publicó un montaje en el que solo aparecía él, con el trofeo al fondo y varias imágenes suyas celebrando goles. Y ahí llegó la aerolínea con una republicación que desató el caos: "¿No tiene compañeros de equipo?"

Una frase sencilla, irónica y directa que convirtió la publicación en un auténtico fenómeno.

Explosión viral en tiempo récord

El comentario de Ryanair se propagó a una velocidad fulgurante. En apenas tres horas acumulaba mil comentarios, 5 mil retuits y 50 mil me gusta, situándose entre los contenidos más compartidos del día.

La aerolínea, conocida por su tono ácido y humorístico en redes, volvió a demostrar su capacidad para colarse en cualquier conversación global… incluso en la celebración de un título histórico.

Cristiano, en medio del fuego cruzado

Mientras el tuit seguía creciendo el jugador portugués publicó además otras fotografías en las que sí aparecían sus compañeros de equipo, una forma sutil de equilibrar la narrativa sin entrar en polémicas.

El gesto no frenó el impacto del comentario de Ryanair, que ya había tomado vida propia.

Un título eclipsado por un meme

Lo que debía ser el día perfecto para Cristiano, su primer campeonato tras cuatro años en Arabia, terminó compartiendo protagonismo con un tuit que nadie esperaba. La victoria del Al-Nassr quedó envuelta en un relato donde el humor, las redes y la cultura del meme se impusieron al propio deporte.

Ryanair volvió a hacerlo: un comentario, una chispa y una tormenta viral que ya forma parte de la historia del título.