Rubiales, sobre salida de Luis Enrique: "Es el momento de buscar otras cosas"

El presidente de la RFEF afirmó que el exseleccionador "ha hecho un trabajo magnífico" durante su etapa en la selección "enemos un estilo definido, hay que tener más presencia en el área, pero los cuatro últimos años han sido muy positivos para la selección" dijo

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ensalzó el trabajo de Luis Enrique Martínez como seleccionador y agradeció la "regeneración de jugadores" que realizó en el cargo, pero aseguró que "es el momento de buscar otras cosas" que den a España para volver a ganar.

"Hemos jugado en cada partido con nuestro estilo, hemos sido superiores al rival pero no nos ha dado para ganar", analizó Rubiales en Riad durante el descanso de la primera semifinal de la Supercopa de España.

"Luis Enrique ha hecho un trabajo magnífico, no se le puede poner un pero a muchas cosas, pero es el momento de dar otro paso y buscar otras cosas. Hemos confiado en una figura en la que confiamos muchísimo como Luis de la Fuente. Creo que la etapa pasada ha sido muy positiva, con una regeneración con jugadores jóvenes, y ahora buscamos un cambio en el que estamos muy esperanzados", añadió en Movistar.

Para Rubiales, la nueva etapa de la selección española debe dejar más presencia en el área rival: "Cuantos más partidos se ganen, mejor. Que España siga teniendo su sello, teniendo el balón más que el rival. En el fútbol todo es más bonito si ganas. Tenemos un estilo definido, hay que tener más presencia en el área, pero los cuatro últimos años han sido muy positivos para la selección".

El presidente de la RFEF no opinó sobre una posible candidatura de Arabia Saudí al Mundial 2030, con Cristiano Ronaldo como embajador, por delante de la que comparte España con Portugal.

"Sufro muchos rumores que no son ciertos y es mejor no entrar, no me corresponde. No sé lo que hará Arabia Saudí y ninguna figura mundial. Estamos trabajando en presentar la mejor candidatura y tenemos muchas opciones. Tenemos un país junto a Portugal y el detalle con Ucrania, que lo tiene todo para poder organizar el Mundial con un atmósfera inigualable. Veremos que ocurre", sentenció.