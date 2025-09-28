Rubén López redebuta y se estrena en Segunda División
El canterano de Silleda saltó al campo en el minuto 81 en sustitución de Diego Villares. A su 20 partidos como blanquiazul entre Primera RFEF y la Copa del Rey, ayer sumó su primera aparición en el fútbol profesional. Vio una amarilla. Deja a José Ángel, quien ha estado lesionado, como el único jugador de campo sin minutos de la primera plantilla.
Vía: La Opinión A Coruña
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Flick vuelve a señalar a Casadó tras un verano movido en el Barça
- La lesión de Joan Garcia apunta a menisco
- El lío que viene en la portería del Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- La lesión de menisco de Joan Garcia: ¿por qué serían solo entre 4 y 6 semanas?