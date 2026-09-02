Royal Elite Cup 2026: el torneo que reúne a la élite del fútbol Alevín europeo en Tenerife
Dieciséis clubes de renombre mundial competirán del 4 al 6 de septiembre en un evento que trasciende lo deportivo
Sport.es
La Royal Elite Cup 2026 se presenta como uno de los principales eventos de fútbol alevin del panorama europeo. Durante tres intensos días, el corazón deportivo de la isla albergará un espectáculo sin precedentes en el que dieciséis equipos de élite, procedentes de diferentes rincones del continente y el continente americano, se enfrentarán en la Ciudad Deportiva Javier Pérez del CD Tenerife.
Más allá de las competición deportiva, el torneo representa una oportunidad única para jugadores, cuerpos técnicos y familias de vivir una experiencia que transcenderá los límites del terreno de juego. Tres días de convivencia, aprendizaje y momentos que quedarán grabados para siempre en la memoria de los participantes.
UNA ORGANIZACIÓN CON PROPÓSITO
Tras esta ambiciosa iniciativa se encuentra Sports & Management, agencia de representación y gestión deportiva con base en Barcelona que lleva años posicionándose como referente en el sector. La organización, liderada por profesionales con décadas de experiencia en la industria del fútbol, ha apostado por crear un evento que no solo reúna talento, sino que también genere un impacto social tangible.
Junto a Sports & Management colabora la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, una institución comprometida con el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas a través del deporte. La fundación, que lleva el nombre de la legendaria figura del fútbol canario, trabaja incansablemente en iniciativas que permiten a menores en situaciones vulnerables acceder a oportunidades deportivas y educativas.
Este torneo ejemplifica el compromiso de la fundación con la comunidad: parte de los beneficios generados por la Royal Elite Cup se destinarán al Proyecto Espacio Hermano Pedro, una iniciativa que buscará crear un espacio lúdico y deportivo dedicado a los menores hospitalizados en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.
DIECISÉIS CLUBES DE ÉLITE EN CUATRO GRUPOS
El torneo está estructurado en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, reuniendo algunos de los principales nombres del fútbol europeo:
GRUPO A
CD Tenerife
RCD Espanyol de Barcelona
PSV Eindhoven
Chelsea FC
GRUPO B
SS Lazio
Athletic Club
Girona FC
Selección Ciudad de La Laguna
GRUPO C
FC Barcelona
SC Portugal
Real Betis Balompié
Selección Puerto de la Cruz
GRUPO D
Atlético de Madrid
Villarreal CF
Real Sociedad SAD
UD Las Palmas
Una estructura competitiva que garantiza encuentros de alto nivel y la participación de instituciones que ostentan una trayectoria consolidada en el fútbol mundial.
UN ANTICIPO MEMORABLE: LAS LEYENDAS REGRESAN EN 2027
Durante la celebración del torneo, se anunciará una iniciativa que elevará aún más el perfil de este evento: la disputa de un Partido de Leyendas en 2027, un encuentro que reunirá en el mismo escenario a figuras históricas del fútbol español, con Tenerife como epicentro de una celebración sin igual. Los detalles de esta iniciativa benéfica se desvelarán durante la clausura de la Royal Elite Cup 2026.
- Julián Álvarez comunica a Mateu Alemany que se queda en el Atlético de Madrid
- Cambios en el contrato de Gabriel Jesús
- Último día del mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- La oferta del Barça por Nijstad no llega a las pretensiones del Twente
- ¡Marc Casadó se irá al Deportivo de la Coruña!
- La 'Operación Balde' se activó tarde en el Barça y sin el paso clave
- Marc Casadó prefiere el Bayer Leverkusen
- El Deportivo de La Coruña irrumpe con fuerza por Marc Casadó