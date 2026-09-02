Royal Elite Cup 2026: el torneo que reúne a la élite del fútbol Alevín europeo en Tenerife

La Royal Elite Cup 2026 se presenta como uno de los principales eventos de fútbol alevin del panorama europeo. Durante tres intensos días, el corazón deportivo de la isla albergará un espectáculo sin precedentes en el que dieciséis equipos de élite, procedentes de diferentes rincones del continente y el continente americano, se enfrentarán en la Ciudad Deportiva Javier Pérez del CD Tenerife.

Más allá de las competición deportiva, el torneo representa una oportunidad única para jugadores, cuerpos técnicos y familias de vivir una experiencia que transcenderá los límites del terreno de juego. Tres días de convivencia, aprendizaje y momentos que quedarán grabados para siempre en la memoria de los participantes.

El cartel de la Royal Elite Cup 2026 / SPORT

UNA ORGANIZACIÓN CON PROPÓSITO

Tras esta ambiciosa iniciativa se encuentra Sports & Management, agencia de representación y gestión deportiva con base en Barcelona que lleva años posicionándose como referente en el sector. La organización, liderada por profesionales con décadas de experiencia en la industria del fútbol, ha apostado por crear un evento que no solo reúna talento, sino que también genere un impacto social tangible.

Junto a Sports & Management colabora la Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, una institución comprometida con el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas a través del deporte. La fundación, que lleva el nombre de la legendaria figura del fútbol canario, trabaja incansablemente en iniciativas que permiten a menores en situaciones vulnerables acceder a oportunidades deportivas y educativas.

Este torneo ejemplifica el compromiso de la fundación con la comunidad: parte de los beneficios generados por la Royal Elite Cup se destinarán al Proyecto Espacio Hermano Pedro, una iniciativa que buscará crear un espacio lúdico y deportivo dedicado a los menores hospitalizados en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife.

DIECISÉIS CLUBES DE ÉLITE EN CUATRO GRUPOS

El torneo está estructurado en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, reuniendo algunos de los principales nombres del fútbol europeo:

GRUPO A

CD Tenerife

RCD Espanyol de Barcelona

PSV Eindhoven

Chelsea FC

GRUPO B

SS Lazio

Athletic Club

Girona FC

Selección Ciudad de La Laguna

GRUPO C

FC Barcelona

SC Portugal

Real Betis Balompié

Selección Puerto de la Cruz

GRUPO D

Atlético de Madrid

Villarreal CF

Real Sociedad SAD

UD Las Palmas

Una estructura competitiva que garantiza encuentros de alto nivel y la participación de instituciones que ostentan una trayectoria consolidada en el fútbol mundial.

UN ANTICIPO MEMORABLE: LAS LEYENDAS REGRESAN EN 2027

Durante la celebración del torneo, se anunciará una iniciativa que elevará aún más el perfil de este evento: la disputa de un Partido de Leyendas en 2027, un encuentro que reunirá en el mismo escenario a figuras históricas del fútbol español, con Tenerife como epicentro de una celebración sin igual. Los detalles de esta iniciativa benéfica se desvelarán durante la clausura de la Royal Elite Cup 2026.