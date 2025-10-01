Roy Keane (54 años) repasa sus expulsiones más famosas con el Manchester United y se reafirma: "Se lo merecía por estar siempre en mis pies"

El irlandés Roy Keane fue uno de los centrales más duros de la Premier League durante su etapa como profesional y actualmente sigue siendo considerado como uno de los más rudos, si no el que más, en toda la historia de la liga inglesa.

El exjugador tiene ya 54 años y hace casi 20 años que terminó su carrera, en las filas del Celtic FC en 2006. Antes, militó durante gran parte de su carrera en el Manchester United, a las órdenes de Sir Alex Ferguson, aunque también vistió los colores del Nottingham Forest.

A lo largo de sus 18 años como profesional, Keane acumuló un total de 100 tarjetas amarillas, cuatro dobles amarillas y siete rojas directas, es decir, 11 expulsiones en 639 partidos, con la particularidad de que algunas de ellas fueron de lo más evidentes. Patadas, pisotones, codazos... el irlandés consiguió ser expulsado de todas las formas imaginables, sin embargo, queda lejos de las 21 expulsiones del jugador más amonestado de la historia, Sergio Ramos.

Roy Keane durante su etapa como jugador del Manchester United / EFE

Hace unos meses, durante su presencia en el podcast 'Stick to football', repasaron algunas de las más famosas para conocer el punto de vista del exfutbolista tantos años después. Sin embargo, parece que Keane no se retracta prácticamente de ninguna y encuentra una justificación para la mayoría.

La primera fue en una semifinal de la FA Cup contra el Aston Villa por pisar con fuerza y mala intención a Gareth Southgate, exseleccionador de Inglaterra, que se había lanzado a hacerle un 'tackle'. Lejos de disculparse, Keane tiene claro que lo hizo porque "se lo merecía" al estar "siempre en sus pies", provocando la risa del resto de presentes en el estudio.

Respecto al segundo caso, a inicios de la liga en 1995, contra el Blackburn, Keane apunta que "tuvo mala suerte con esa", pues la segunda tarjeta amarilla que le valió la roja fue por "tirarse a la piscina", aunque a día de hoy todavía lo cuestiona, por lo que no tuvo nada que ver con una acción violenta.

La tercera roja llegó contra el Middlesbrough y fue la "tercera expulsión en seis meses". En este caso, el irlandés reconoce que fue "un poco tonta" y al preguntarle qué había hecho, reconocía que "intentó pegarle un puñetazo", volviendo a causar las carcajadas de sus compañeros de tertulia.

La cuarta fue en un derbi contra el City y quizás la más famosa de todas, contra el padre del actual delantero 'citizen', Erling Haaland, el lateral diestro, Alf-Inge Haaland. Keane realizó una entrada terrible a la altura de la rodilla del noruego que le obligó a terminar la carrera, aunque el ex del United cree que "solamente era amarilla", esta vez con cierta ironía.