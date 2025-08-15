La Rosaleda recibirá al Eibar rozando el lleno

La temporada 25/26 de la Segunda División está a punto de comenzar para el Málaga CF. El conjunto de Martiricos recibirá al Eibar, en la que será el primer partido oficial de este nuevo Málaga, más de dos meses después de aquel último enfrentamiento liguero ante el Burgos (2-2) que dio por finalizada la campaña 2024/25.

El conjunto de Sergio Pellicer ha dejado muy buenas impresiones en sus amistosos de pretemporada. Unas buenas sensaciones que han generado mucha ilusión entre el malaguismo, que espera con ansia el comienzo de la nueva temporada.

Fútbol... y Feria

Este año, el comienzo de la Feria de Málaga ha coincidido con el estreno liguero del conjunto boquerón. Una casualidad que puede que afecte a la entrada de aficionados que veamos en el encuentro. Por otro lado, el horario elegido para el partido (19:30 horas) tampoco ayuda a que el aficionado pueda asistir al estadio de la manera más cómoda posible, con una previsión de más de 30 grados a la sombra durante la disputa del encuentro.

Unas previsiones que sí que han obligado a modificar algunos horarios en el resto de partidos de esta primera jornada, y que ha afectado al cruce entre Huesca y Leganés de este domingo, que ha atrasado su hora prevista para el arranque del choque a las 21.30 horas.

La Rosaleda, lista para un nuevo año de fútbol

El Estadio de La Rosaleda se prepara ya para acoger un comienzo de pretemporada en la que el Málaga CF disputará sus dos primeros partidos en condición de local. Primero, este sábado ante el Eibar, y la próxima semana con la visita de otro equipo vasco como la Real Sociedad B.

Para el encuentro ante el conjunto armero, la entidad blanquiazul está cerca de colgar el cartel de no hay billetes, con unas mil entradas aún disponibles. Las ganas de fútbol en la ciudad son evidentes, con el malaguismo volcado un año más con su equipo. El club anunció hace unas semanas que se habían alcanzado la cifra de 25.200 abonados para el próximo año, a la espera de completar la cifra máxima de 26.550 asientos con los usuarios miembros de la lista de espera del curso pasado.

Los buenos resultados cosechados en pretemporada han ayudado a que la afición esté aún más ilusionada si cabe por la vuelta del fútbol a La Rosaleda. El rendimiento de los nuevos fichajes, y el buen juego que se ha visto en los amistosos durante el verano, han provocado que el malaguismo vea a su equipo con opciones de pelear por cotas más altas, más allá del objetivo primordial de la salvación.