Roque Mesa, el 'rey' de los contratos: "No quería perdonar ni un duro"

Roque Mesa es un 'box to box'. El jugador canario, que se encuentra sin equipo a sus 35 años, es tendencia en redes sociales por su entrevista en el pódcast 'Offsiders', donde explicó cómo fichó por el Sevilla y su salida del club, sin perdonar ni un euro del contrato.

Hasta llegar a la élite del fútbol español, Roque Mesa tuvo que sudar de lo lindo, pero en Las Palmas encontró su mejor versión, lo que le permitió fichar por el Swansea. "Firmó un contrato espectacular que me cambia la vida", reconoció.

La experiencia en el fútbol inglés duró unos meses, ya que no se acabó de adaptar, especialmente con los jugadores: "Intentaba asociarme con algún compañero y no me la devolvían". En enero, el Betis llamó a su puerta, pero no le pagaban la totalidad del contrato: "Me pagaban un 60-70% del contrato y no iba a perdonar un euro".

En cambio, el Sevilla se hizo con los servicios del futbolista mediante una cesión con opción de compra de 10 millones, que se hizo efectiva al final de la temporada por cuatro temporadas más.

La negociación no fue nada sencilla, ya que no quería renunciar a su sueldo: "Caparrós me dice que me quiere firmar, pero le digo que hay un problema; mi contrato. Yo tenía firmado dos años más en el Swansea y le dije que, o me pagaban lo mismo, o me quedaba en Inglaterra, que iba a ganar lo mismo aunque descendiese".

Roque Mesa, en un partido con el Sevilla / EFE

La llegada de Monchi, clave

Con la llegada de Monchi, Roque Mesa se quedó en un segundo plano, ya que no contaba en los planes de la dirección deportiva. "Empezaron con las presiones de siempre, entrenando apartado y tal. Les dije que, o pagaban, o me quedaba. Yo quería estar allí, ellos eran los que no querían que estuviese", comentó.

Finalmente, el canario decidió marcharse cedido al Leganés, un equipo que "no jugaba a nada". Desde su llegada, era consciente de que "la decisión no era la mejor, pero, claro, no quería perder ni un duro y el Leganés era el único equipo que me lo ofrecía".

Después de la cesión, el Sevilla le rescindió el contrato el último día del mercado, pagando toda la indemnización, y firmó por tres años con el Valladolid. Las declaraciones del futbolista no han pasado desapercibidas en redes y ya se ha convertido en el 'rey' de los contratos.