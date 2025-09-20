Ronin FC, el equipo de Ibai Llanos que ha revolucionado el fútbol catalán y ya 'compite' con equipos de LaLiga

Ibai Llanos ha llevado a la realidad el proyecto de crear un club de fútbol que había planteado hace años y por el momento, está siendo todo un fenómeno. Después de su primera andadura como presidente de un equipo en la Kings League, donde seguirá siendo la figura principal de Porcinos FC, ahora se ha lanzado al fútbol tradicional de la mano de Ronin FC. Y su aterrizaje no ha pasado para nada desapercibido. Con la ambición que le caracteriza, su nuevo club arranca este domingo en cuarta catalana para 'revolucionar' el fútbol más modesto.

Lo hará como local a las 12:00h, ante el Vallirana 'B' y en el Municipal 25 de Setembre, campo que compartirá con el Rubí tras haber llegado a un acuerdo en el que se comprometen a colaborar para renovar los banquillos y el túnel de vestuarios. Las entradas serán gratuitas y se espera un lleno absoluto para apoyar al equipo en su estreno.

La expectación es mayúscula, como se ha podido ver en estos primeros 'tests' veraniegos. Ibai mueve pasiones, pero ya no es solo es él, sino que muchos también se acercan a ver a algunos de los futbolistas más destacados de la Kings League y otros fichajes de renombre.

UNA PLANTILLA CON UN NIVEL MUY SUPERIOR

Y es que juntando el talento de jugadores que forman parte de su equipo en la competición creada por Gerard Piqué, incluido el mejor jugador de la Kings League en 2023, Roger Carbó, y otros seleccionados mediante pruebas, Ibai ha diseñado un equipo a medida para ir ascendiendo categorías.

Con futbolistas de un nivel muy superior a la liga que disputarán, entre los cuales destacan un jugador formado en La Masia y campeón de la Youth League con el Chelsea como Josimar Quintero, otro con experiencia en LaLiga Hypermotion como Ricard Pujol, y varios talentos que se han criado en las mejores canteras del fútbol español como Nadir Louah y Marc Pelaz (Barça), Oscar Coll, Ricard y Pelaz (Espanyol), David Cárdenas (Atlético de Madrid) y José Luis Blanco (Villarreal), prometen dar mucho espectáculo cada fin de semana. Sin duda, son el rival a batir.

SUPERIORIDAD DEMOSTRADA EN PRETEMPORADA

Y así lo han demostrado también en pretemporada, donde solo han perdido un encuentro de los siete amistosos disputados. Todavía acabando de encajar todas las piezas nuevas, dicha derrota llegó ante el CE Premià, un equipo de primera catalana, es decir, tres categorías por encima de la que competirán este curso. Y lo hicieron por un ajustado 4-3, dejando claro que podrían llegar a competir contra rivales de mucho más nivel.

AMISTOSOS PRETEMPORADA RŌNIN FC Castelldefels 3 – 4 RŌNIN FC(3ª Cat) Tibidabo 1 – 1 RŌNIN FC (2ª Cat) Llavaneres 1 – 2 RŌNIN FC (2ª Cat) La Farga 2 – 3 RŌNIN FC (3ª Cat) CE Premià 4 – 3 RŌNIN FC (1ª Cat) CF Tordera 0 – 4 RŌNIN FC (3ª Cat) AT Masnou 3 - 6 RŌNIN FC (3ª Cat)

EN REDES YA COMPITE CON LOS EQUIPOS DE LALIGA

Desde que Ibai publicó, juntamente con la cuenta oficial de Ronin, el primer vídeo en el que se anunciaba la creación del equipo, la página de Instagram no ha parado de crecer. Si bien es cierto que la 'promoción' realizada por el streamer desde su cuenta, en la cual cuenta con 15 millones de seguidores, fue clave para darle el primer empujón, el apoyo posterior del público les ha hecho conseguir ya más de 500 mil 'followers' en un mes y medio.

Comparativa sobre los seguidores de Instagram de Ronin FC respecto a los equipos de LaLiga / Sergi Graell

Estas espectaculares cifras sitúan a Ronin en Instagram como el decimocuarto club en relación con los 20 equipos que conforman la primera división del fútbol español, posicionándose por delante de clubes históricos como son Mallorca, Osasuna, Levante, Rayo Vallecano, Elche o Alavés, en este orden.

Y por delante, a tan solo cinco mil seguidores, ya divisan el Espanyol. Aunque todavía están lejos del 'Top 10' que cierra el Girona con 964 mil seguidores, viendo la evolución desde su creación, no sería de extrañar que para finales de temporada lo alcanzaran.

Enfocado en el fútbol y con un magnífico trabajo en redes, el proyecto de Ibai Llanos ya es toda una realidad. Ahora solo les queda demostrar sobre el terreno de juego que quieren más y más. Este domingo debuta Ronin FC y la gran pregunta es, ¿hasta dónde llegarán?