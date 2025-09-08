Ronin FC, el club de Ibai en la última categoría que ya ficha a 'estrellas': "Este proyecto no tiene límites"

La 'Quarta Catalana' tendrá esta temporada un nuevo equipo. Pero no es un equipo cualquiera, es el Ronin FC, propiedad de Ibai Llanos, el streamer más conocido de habla hispánica en el mundo. El vasco socio empresarial de Gerard Piqué y propietario ya de un equipo en la Kings League, emprende un nuevo proyecto creando desde cero un club de fútbol que debutará este próximo 21 de septiembre en el Grupo 25 de la última división de Catalunya ante el Vallirana CF en el Campo Municipal 25 de Septiembre de Rubí, donde disputará sus partidos como local.

Debida a la fama de su propietario y presidente, además de sus proyectos pasados, Ronin FC ha hecho una plantilla plagada de 'estrellas', muchos con pasado no tan lejano en categorías muy por encima de la cuarta división catalana. Uno de ellos es Roger Carbó, el primer fichaje oficial de la historia de Ronin FC, con experiencia en la Primera División de fútbol sala y en diferentes equipos de la Kings League, siendo elegido mejor jugador de la liga.

"No se necesitó mucho para convencernos, porque la gente ya sabe quién es Ibai y que es un referente de internet. Es un proyecto muy chulo donde, sobre todo, lo que queremos es pasárnoslo bien", dice a SPORT Carbó, que desvela que el proyecto del 'streamer' "no tiene límites. Quiere empezar desde abajo y llegar lo más arriba posible. Al final esto es algo que a él le motiva y le gusta mucho".

Carbó, aún recuperándose plenamente de una desafortunada lesión de ligamento cruzado y menisco, comparte vestuario con Ricard Pujol, exjugador del primer equipo del Espanyol y la SD Ponferradina; Óscar Coll, jugador de Porcinos que pasó por las canteras de Espanyol, Leganés, Girona o Mallorca, llegando a jugar en 2.ª REFF; David Cárdenas, procedente de la cantera del Atlético de Madrid, AE Prat, Sant Andreu, Badalona u OS Turun, en Noruega; Beñat Garro, del Calahorra de Segunda RFEF; Nico Santos, que ha jugador en la liga de filiales de la Premier League, en la selección española y en Segunda RFEF; Edgar Álvaro, jugador de la Kings League con pasado en Primera Catalana; David Soriano, con experiencia en 3a División y la Kings League; Josimar Quintero, ganador de la Youth League con el Chelsea tras salir del FC Barcelona y con experiencia en Estados Unidos; así como otros 'cracks' del universo Kings League como Nadir Louah, Alex Guti o Marc Pelaz, salido de la cantera del Espanyol.

"Todos queremos continuar en este proyecto el máximo de tiempo posible. Si el equipo sube a una categoría concreta y alguien cree que ya no tiene nivel, ya se verá lo que pasa", dice Carbó sobre el proyecto a largo plazo. "Por ahora estamos pensando solo en pasarlo bien y preparándonos muy bien. Yo, por ejemplo, aunque esté lesionado, me estoy preparando físicamente lo máximo de bien que puedo".

El equipo dirigido por Narcís Barrera, que ya ha disputado algunos partidos de pretemporada, se ha encontrado con campos abarrotados y un seguimiento impropio de su categoría.

"Es impensable que un equipo de cuarta, tercera o segunda catalana pueda tener tanto apoyo. Lo cierto es que es una pasada y se vive como un profesional. Es raro, pero así es. Parece que muchas semanas será así, en otros campos y también en el nuestro", comenta Carbó. "A mí me gustaría que fuese cada semana, porque esto como jugador te motiva mucho y es muy agradable. Lo que pasa es que hay un poco de todo. Por ahora ha ido todo súper bien y la gente ha sido superagradable, pero también está la parte negativa, que cuando hay tanta gente siempre habrá a alguien que no está tan de acuerdo, que no le vas a caer bien y que quizá recibirás insultos. Por ahora no ha pasado, pero puede ocurrir, eso está claro".

Dentro del acuerdo con el estadio, Ronin se compromete a invertir para mejorar las instalaciones, como los banquillos y los vestuarios, y compartirán campo con el Juventud 25 de Septiembre, cuyo filial se encuentra en el su mismo grupo. Pese a jugar en Rubí, el equipo tiene la sede social en Sant Cugat del Vallés.

"Creo que dentro del campo, los jugadores rivales estarán motivados. Estoy convencido de que será como si estuvieran jugando un partido muy top, porque al final saben que cuando vengan a casa los partidos se estarán dando directo, y algunos quizás no estén tan acostumbrados a las cámaras. Los que venimos de la Kings League la mayoría llevamos ya casi tres años con esto y nos hemos acostumbrado, quieras o no, a este ambiente con las cámaras. Lo que puedo asegurar es que los rivales irán no al 100%, sino al 1.000%, y es normal. Es algo que se ha hablado dentro del vestuario, y que si nosotros no vamos también a ese 1.000% habrá que tener ojo", relata Carbó sobre lo que espera el equipo sobre la actitud de los rivales.

Porcinos y Ronin FC

La Kings League ha influido mucho en la confección del equipo. Debido a una regla eliminada este verano, la que requería exclusividad a los jugadores, ha provocado muchos movimientos de jugadores, también debido al cambio de normas de un mínimo de jugadores del draft en cada equipo. Con todo ello, Ibai ha aprovechado para combinar jugadores en ambas entidades, y muchos de ellos jugarán en Ronin FC federado en fútbol 11 y, al mismo tiempo, en Porcinos FC en la Kings League.

"Mucha gente de la Kings League viene del fútbol 11. Y eso de ya no tener la exclusividad ha hecho que muchos vuelvan a sus orígenes", explica Roger Carbó, que vivirá su primera experiencia en un campo grande: "Yo, por ejemplo, vengo de fútbol sala, pero lo de probar el fútbol 11 es algo que desde que entré en Kings League tenía la idea de hacer".

Nadir Loah, Roger Carbó, Alex Guti, Edgar Álvaro, Nico Santos, Aitor Vives, David Soriano, Óscar Coll, Marc Pelaz, Diego Jiménez... Todos ellos formarán del 'equipazo' de Porcinos esta temporada.

Los futbolistas, como en la estructura profesional de la Kings League y propia de un equipo de élite, cuentan con contratos, aunque la remuneración que reciben aún no es suficiente para "subsistir. Debemos combinarlo con otra cosa. Nosotros, por ejemplo, no podemos entrar por la mañana porque trabajamos".