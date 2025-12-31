Ni Ronaldo Nazário ni Mbappé: Maldini elige a los tres mejores futbolistas del siglo XXI

El 2025 está a punto de cerrar su capítulo, marcando el final de los primeros 25 años del siglo XXI. Medio cuarto de siglo lleno de momentos deportivos inolvidables, con victorias históricas, récords impresionantes y millones de medallas.

Por ese motivo, elegir al deportista que mejor represente este periodo es una tarea casi imposible. Sin embargo, el programa 'Tiempo de Juego', de la cadena COPE, decidió enfrentarse al reto el pasado fin de semana.

Manolo Lama, Tomás Guasch, Roberto Palomar y Ángel García se reunieron el pasado sábado para debatir una de las grandes preguntas del deporte moderno: ¿quién ha sido el mejor deportista del primer cuarto del siglo XXI?

Tras analizar las trayectorias y logros de figuras como Leo Messi, Usain Bolt o LeBron James, entre otros, la balanza se inclinó a favor de Rafael Nadal, cuyos 14 títulos de Roland Garros fueron calificados como un logro "irrepetible".

Pero el programa fue más allá y pidió a los especialistas que eligieran a los tres mejores deportistas en sus respectivas disciplinas. En el caso del fútbol, Julio Maldonado, ‘Maldini’, no tuvo dudas a la hora de ordenar su ránking.

Para el periodista, Leo Messi se sitúa en la cima como el mejor futbolista, seguido de Cristiano Ronaldo, y cerrando el podio, Ronaldinho.

La elección de Maldini refleja la consistencia, creatividad, la visión de juego y el talento de Messi que ha marcado una era; la capacidad de Cristiano para mantenerse en la élite durante más de una década gracias a su potencia física y olfato goleador; y el talento innato y la magia que Ronaldinho aportó al fútbol durante su época dorada.