Romaric: "Paul es un acierto, puede ser diferencial en Segunda"

¿Cómo le va? Es ahora entrenador en su país, en Costa de Marfil, ¿no?

Sí, estoy en el Lanfiara, que juega en Segunda, desde julio y antes he dirigido a otros equipos de Costa de Marfil (Zoman, AFAD Djékanou o Sol FC), además de estar también un tiempo de ayudante del seleccionador, Emerse Faé. Desde que me retiré mi dedicación está en los banquillos y me gusta mucho mi trabajo.

Conoce bien a Paul Akouokou.

Sí, hablo con él con frecuencia, lo he hecho varias veces en esta etapa de dos años en Francia, aunque no lo hice antes de que firmara por el Zaragoza. Tenemos buena relación, sí.

¿Qué destacaría de él?

Técnicamente es muy buen jugador, un centrocampista muy completo, que también hace un trabajo muy bueno en la parte táctica, en el robo y en ocupar mucho espacio en el medio. Es un futbolista con muchas virtudes y que con el balón tampoco tiene problemas, no se complica en el pase y da soluciones.

¿En qué aspectos cree que puede mejorar Paul?

Es muy completo ya, lo único que creo que necesita es tiempo de adaptación al ritmo que le va a exigir la Segunda en España tras dos años en Lyon en los que no ha participado mucho, pero en los dos partidos que ha actuado en el Zaragoza lo ha hecho bien. Son un buen ejemplo de lo que puede aportar.

¿Cómo valora su fichaje?

Creo que es un acierto y que puede ser un jugador diferencial en Segunda, por condiciones sin duda, ya que las posee, pero ya se sabe que el fútbol depende de muchos factores, que hay que entrenar y luchar muy duro, aunque creo que sí puede ser la temporada muy importante para Paul y ser también él importante en el Zaragoza. Ojalá sea así.

Usted y él son dos centrocampistas similares. Paul quizá más pivote y a usted le gustaba jugar más adelantado en el centro del campo.

Sí, somos similares porque yo también jugaba en el medio. En Costa de Marfil hay muchos futbolistas de nivel técnico, pero es importante el tiempo de adaptación al fútbol europeo, ya que calidad hay mucha en este país, pero nos falta muchas veces el ritmo físico para competir al más alto nivel en el fútbol europeo. Paul lleva muchos años ya en Europa y en ese sentido ya conoce bien lo que requiere el fútbol de allí.

Son los dos únicos jugadores de Costa de Marfil que han jugado en el Zaragoza. ¿Qué le parece?

Es un orgullo, para mí y me imagino que también para él. El Zaragoza es un gran club y para mí fue un bonito vestir esa camiseta, aunque solo fuera un año.

¿Qué recuerdos guarda de aquella temporada 12-13 en el Zaragoza? Las cosas no salieron y el equipo bajó.

Fue un momento muy duro en lo personal y también y sobre todo por la afición, porque ese descenso nos dolió a todos. Solo queda decir que lo siento y esperar que el equipo logre el ascenso cuanto antes, lleva muchos años en Segunda y no ha podido ser todavía, pero ojalá llegue pronto, si es posible este año, aunque no hayan comenzado de la mejor manera.

¿Qué le faltó para dar su mejor nivel aquí? Tuvo lesiones, se marchó a la Copa de África...

Creo que me faltó suerte, eso sin duda. Las cosas no salieron y desde luego no fue culpa del club, porque me dio todo. A veces las cosas no salen y ya está, eso fue lo que sucedió.

"¿La alimentación? Las críticas no me duelen, aunque sí que esos momentos te avisan que en el fútbol tienes que ir con cuidado y con los pies en el suelo, porque un día eres el mejor y al siguiente una mierda y pasas de arriba abajo en muy poco tiempo"

¿Cómo llevó las críticas o los cánticos de la grada por su falta de cuidado con la alimentación? ¿Le parecían justos?

Es que las críticas son algo normal en el fútbol cuando no funciona el equipo y viene un año malo como el que vivimos allí. Se dicen muchas cosas en esos momentos, te las tienes que escuchar. No me duelen, aunque sí que esos momentos te avisan que en el fútbol tienes que ir con cuidado y con los pies en el suelo, porque un día eres el mejor y al siguiente una mierda y pasas de arriba abajo en muy poco tiempo.

¿Siente que hubiera podido triunfar más en el fútbol?

Yo creo que hice una buena carrera de futbolista, que llegué al máximo nivel, a jugar en Primera muchos partidos en España o en Francia y a ser internacional en muchas ocasiones con Costa de Marfil, jugando un Mundial (2010). Estoy contento de todo lo que logré como jugador, todo el mundo quiere más y siempre que logras una meta pues piensas en la siguiente, pero el tiempo te enseña que lo importante es disfrutar de lo que tienes y mirar hacia delante. Eso es lo que he hecho siempre, ahora como entrenador también.

¿Qué lugar ocupa el Zaragoza en su corazón? Sólo estuvo un año y vino con Manolo Jiménez, al que consideraba su padre futbolístico casi.

Pues es un paso importante en mi carrera, al ser un club grande en España y en el que, pese a no tener la suerte de que me salieran las cosas, me abrió la puerta a una etapa en Francia (Bastia) donde también jugué muchos partidos de titular. El Zaragoza es mi último club en España, que es uno de los países que más llevo en mi corazón por el tiempo que estuve allí, tanto en Sevilla como en Zaragoza y Barcelona (Espanyol). Esos clubs están en mi corazón para siempre.

Vía: El Periódico de Aragón