Rodrigo Fáez: "Los futbolistas tienen muchísimo más que compartir que lo que nos muestran en el día a día"

Rodrigo Fáez (1982) mientras presenta su nuevo libro 'La mochila lo es todo: crónicas de un periodista hiperactivo' nos dedica una charla para hablar de su contenido, donde describe sus vivencias como periodista, actualmente en ESPN, y creador de contenido. Una trayectoria en la que ha cubierto la actualidad del Real Madrid y del Atlético de Madrid y ha trabajado en la comunicación del FC Barcelona.

'Fútbol, fútbol y fútbol. El único canal de fútbol donde los futbolistas son los protagonistas. 24 horas, podcasts y colaboraciones chulas con el balón como base de todo' es lo que tiene como descripción en su canal de Youtube, que le ha permitido dar a conocer otro punto de vista más cercano de los jugadores a quienes entrevista.

Del ‘24 horas con…’ a ‘La mochila lo es todo’. ¿Cambia mucho ser el protagonista tras años siendo el que pregunta detrás?

Es algo que no me gusta, ya te lo digo de primeras, porque no estoy acostumbrado. Al final yo soy además muy tímido y hablar de uno mismo es algo que me cuesta muchísimo, a pesar de que entiendo que en ciertos momentos como este es algo que, bueno, que digamos que el discurso se necesita, pero cambia todo. Cambia todo porque, digamos que en el libro, ‘En la mochila lo es todo’, me abro mucho más a nivel privado, cuento ciertas cosas que para contextualizar ciertas decisiones públicas creo que también es importante, cuento un poco mi vida, mis orígenes, algo más en profundidad, mientras que en el 24 horas, pues al final, yo siempre digo que el truco es que yo salgo lo mínimo en la intro, al final, un poco entre medias, pero muy poco, testimonial y ahí el protagonista es quien creo que tiene que ser el protagonista, que es el futbolista, ¿no?

'24 horas con Eric García' / @rodrigofaez en Youtube

Sí, y hasta les cedes el espacio hasta en tus propios libros.

Es verdad, sí, porque al final yo tengo una coraza o una careta que me pongo, decía José Ramón de la Morena en su día, que también era muy tímido, pero que para ciertas cosas se ponía la careta para evitar la timidez y lo intentaba vencer, pero en mi caso me cuesta muchísimo, de hecho en las presentaciones de los libros he tenido que ‘hacer de tripas, corazón’ para estar delante de mucha gente, pero es el día de hoy que no me acostumbro.

Metiéndome ya de lleno en el libro, mencionas que ayudaste a tu propio equipo, al Sporting de Gijón, a que fichase un jugador del Atlético de Madrid, y aunque te cayó una bronca de por medio, te acabaste saliendo con la tuya. ¿Qué sacas de esa experiencia y realmente qué valor tienen los periodistas hoy en día para generar ese tipo de situaciones? Porque quizás en aquella época fue más fácil, ¿o crees que es igual?

A ver, sí que es cierto que nosotros al final gozamos de un manejo de información privilegiado, y eso creo que es algo importante, y hay muchas veces que, no todas, pero que un club o un agente o un futbolista te preguntan, ‘oye, este jugador va aquí, el otro va a fichar al otro, etc’.Y en el caso de lo que nos ocupa, fue un poco el momento en el que de repente yo me entero que un jugador quiere abandonar o quiere tener más minutos lejos de su equipo, que en este caso era el Atlético de Madrid, yo se lo dije al director deportivo, este dice, ‘hombre, pues es una muy buena opción’, que seguramente todo parte de una conversación privada, y acaba esa información en el teléfono de alguien que está muy interesado y se da una circunstancia que seguramente no se hubiera dado nunca, porque ni uno hubiera pensado en jugar en el Sporting, ni el otro hubiera pensado en firmar a un jugador del Atlético de Madrid. Entonces, a ver, sí que es cierto que el papel del periodista en ese aspecto, no te digo que es imprescindible, porque tampoco, pero de vez en cuando puede ser importante a la hora, siempre y cuando respetes a las fuentes, puede ser algo que influya en ciertas decisiones, en ciertas operaciones, no siendo ni nosotros los protagonistas de un lado, ni somos los futbolistas, ni del otro, que somos agentes.

Esperemos que algún día me pueda pasar a mí también.

Bueno, pues si te pasa, cobra comisión, que yo soy tonto y soy el único que no veo un duro de esto.

También mencionas que en uno de tus viajes fuiste a Grecia para ver un Olimpiakos Panathinaikos, y hablas de los periodistas fumando en la cabina, de un ‘fútbol vintage’. Claro, y mientras tanto, tú estabas cubriendo el partido en tu canal de YouTube. ¿Qué distancia crees que hay entre estas dos etapas del periodismo hoy en día?

A ver, yo creo que hay una distancia generacional en la forma, porque el fondo sigue siendo el mismo. Al final, el fondo sigue siendo informar, crear contenido, enseñar estadios, o enseñar la historia de un futbolista, y eso creo que es algo que ha ocurrido en los 70, en los 80, en los 90 y en los 2000. Lo que cambia creo que es la forma, ¿no? El hecho de que antes necesitabas a alguien que te promocionara, a alguien que te dejara poner tu cara en la televisión, o la voz en la radio, o la pluma en un diario, y creo que eso va poco a poco abriéndose paso a un mundo completamente diferente y desconocido, como es YouTube, las redes sociales, Instagram, TikTok... Hay una cosa que para mí nos diferencia de aquellos a los de ahora, ¿no? Aparte de que no fumamos, ninguno casi, y menos en las cabinas, sino el hecho de que con un teléfono móvil yo puedo estar ahora mismo en este parque de Gijón, en medio de una grabación con un futbolista, haciendo esta entrevista. Y al igual que puedo hacer esta entrevista, pues puedo contar cosas, puedo contar informaciones, puedo enterarme de ciertas cositas que creo que pueden ser importantes para la opinión pública, y al final esto, esta democratización de los medios, es algo que nosotros hemos ganado y es una de las grandes ventajas respecto a lo que en otras décadas había, ¿no? Y esta cercanía, esta opción de poder hacer cualquier cosa desde el lugar en el que quieras, cuando tú quieras, creo que es lo que seguramente diferencia aquella época, la vieja escuela de la de ahora, porque ahora es todo inmediato, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero muchísimo más rápido.

Rodrigo Fáez entrevistando a Cristiano Ronaldo tras la Champions conseguida por el Real Madrid en 2018. / @RodrigoFaez

Cristiano Ronaldo te soltó ‘Fue muy bonito estar en el Real Madrid’ mientras estaba celebrando la Champions en 2018. ¿Qué percibiste de sus compañeros cuando se lo decías en medio de esa celebración? Porque para cualquiera es una situación un poco surrealista, y no sé hasta qué punto también te dieron credibilidad.

A ver, a alguno no se lo creía, ¿no? Y sí que es cierto que cuando estábamos en esas entrevistas yo, como es algo que justo acababa de pasar y que ellos desconocían, tampoco quería hacer la típica de azorrar, ¿no? Y decirle en medio de la entrevista, por cierto, acaba de decir Cristiano Ronaldo esto que acabas de comentar. Intentaba avisarles antes y decirle ‘oye, acaba de decir esto antes de encender la cámara, cuidadito que te voy a preguntar por…’ Y el sentimiento, la sensación era de incredulidad tremenda porque nadie se lo creía. De hecho, hubo un jugador que dice... Se queda así como diciendo, ‘¿en serio?, esto es imposible’. Y cuando se lo pregunto en medio de la entrevista se queda así ojiplático como diciendo, ‘ah, que no era un troleo’. Entonces fue una sensación muy extraña, también divertida al mismo tiempo porque ahí es donde dices tú, bueno, hemos estudiado no para esto pero estamos disfrutando gracias al sacrificio de tantos años de ser testigo de un momento tan extraño seguramente en la historia del fútbol pero así ocurrió y así lo pudimos contar.

¿Y tú qué crees que debió pensar Florentino cuando vio las imágenes?

Yo creo que Florentino debió pensar lo que mucha gente me dijo, no sé porque no lo he podido confirmar con él directamente, pero a mí me llegó su día que llegó a pensar incluso esto de ‘seguro que esto lo tenía preparado el periodista’ o algo así, ¿no? Que es un poco lo que alguien me llegó a contar. No sé si sería así, la verdad, porque yo hasta que no me lo cuente la fuente directa no me gusta, digamos, dar por hecho ciertas cosas pero seguro que Florentino no estaba contento. Y lo entiendo porque al final era un momento de celebración del club, de celebración del vestuario y de repente Cristiano hace unas declaraciones que iban por y para su interés personal, no el del colectivo ni el del club. Entonces entiendo que no le sentaría nada bien en el Real Madrid.

Yéndonos al otro lado, porque también estuviste en el otro lado, en tu etapa de comunicación del primer equipo con el Barça, coincides con Messi, con Suárez, con Arturo Vidal, con Jordi Alba, que son aspirantes a todo en aquel momento. ¿Cuáles eran tus expectativas al conocerlos y qué sensación tuviste cuando saliste de aquella experiencia?

Pues fue una experiencia súper enriquecedora porque descubrí un poco ya lo que sospechaba y lo que había vivido en algún momento con algún jugador, ¿no? Y es que son gente mucho más cercana y mucho más tranquila y normal de lo que parecen. Porque cuando hablamos de Luis Suárez, de Leo Messi, de Arturo Vidal que estaba entonces, de Busquets, de Jordi Alba, o sea, son todo gente mucho más normal de lo que parecen y se ponían a jugar al iPad y estaban ahí jugando al Parchís, por ejemplo, y dices tú, joder, pues mira, es una cosa muy extraña para mucha gente que no se lo espera porque piensan que están a sus cosas, cada uno en su burbuja y eran tipos súper normales. De hecho, fíjate que, hablando un poco de apariencias, seguramente el tipo más cercano, aparte de Denis Suárez, de Sergi Roberto, que mucha gente ya se lo espera nada más llegar al FC Barcelona, fue Jordi Alba. Jordi Alba fue un tipo tremendamente amable, tremendamente cariñoso conmigo. Yo tenía además ese temor de que, claro, 15 días antes yo estaba informando y entrevistándoles y de repente estaban en el mismo avión siendo parte de la expedición. Y desde el primer día, y por eso el agradecimiento público, a Jordi Alba, se portó muy bien y me dijo ‘Rodri, lo que necesites, aquí estamos, somos uno más’ y no mintió porque así era el grupo, a pesar de lo que luego sí se podía decir públicamente, pero a mí me pareció un grupo muy normal, muy apañado y sobre todo muy cercano.

Suárez, Messi y Arturo Vidal celebrando un gol / EFE

Justamente te quería preguntar por esta cercanía a Jordi Alba y que esa temporada él es uno de los señalados en el gran partido de la temporada para el Barça, justo la vuelta en Liverpool y aquella ‘debacle’. ¿Cómo sentiste tú esa pena de Jordi Alba por lo que se comentó que pudo pasar en el vestuario?

Pues a ver, yo creo que fue una pena compartida de todo el mundo, porque cuando consigues el partido o el resultado del partido de ida pues mucha gente ya se pensaba que iban a estar en el Metropolitano, jugando contra el Ajax seguramente, que también era un poco el gran favorito y al final pues mira, Liverpool-Tottenham y 2-0 para los Reds. Yo creo que fue una pena importante por las ilusiones que además yo estaba viendo durante toda la temporada que tenía todo el plantel, por la esperanza que tenían muchos de ellos de conseguir otra Champions o en algún caso de conseguir su primer gran torneo de Europa, y yo creo que hubo un pozo de pena, de oportunidad perdida y sobre todo de lo que se estaba viendo en Anfield, que te daba la sensación de que si el Liverpool hubiera necesitado un gol más, que lo hubiera conseguido. Me da la sensación de que el equipo lo intentó, pero no pudo y que al final se quedó lo que era algo que todo el mundo daba por hecho, demostrando al fútbol otra vez que te pone en su sitio en el momento en que hay cualquier tipo de circunstancia externa, pues que al final te vas a casa con la pena, con muchas lágrimas y sobre todo con el sentimiento de lo que podría haber sido.

Jordi Alba en el vestuario de Anfield al descanso antes de la derrota por 4-0 / Captura de pantalla del documental del Liverpool

Pero por aquella cercanía que tuvo Jordi Alba contigo, ¿nunca volviste a comentarlo con él?

Mira, yo a Jordi le volví a ver un día en un semáforo, ahí precisamente en la diagonal que iba con su familia, y es que me volvió a parecer lo mismo y se lo dije, de ‘tío, oye, pase lo que pase…’ porque yo ya tenía la oferta de ESPN, sin decirle ni desvelarle exactamente todo, pues se lo dije ‘tío, pase lo que pase muchas gracias’ porque siempre ha sido un tío normal, cercano, y sí que es cierto que es un poco, no voy a decir injusto porque no conozco la situación del resto de periodistas, pero cuando he visto tantas críticas seguramente desmedidas y sobre todo destructivas, porque podemos criticar y yo creo que eso lo saben los jugadores sin ningún tipo de problema, el tema es cuando ya esas críticas son personales o son agresivas o son a ir a hacer daño, y me da la sensación de que en muchos casos nos quejamos de que cuando un futbolista se sale del guión, pues le atizamos cuando estamos quejándonos el resto de la temporada de que todos dicen lo mismo, y en el caso de Jordi Alba creo que ha sido un tipo muy íntegro, muy sincero, que haya gustado más o menos, pero que en mi caso, te digo, se ha portado muy bien, y que aparte de ese agradecimiento público, me dio un poco de rabia que fuera señalado porque de verdad que es un trabajador nato en el propio día a día del Barça, era de los primeros en llegar, de los últimos en irse, se cuidaba al extremo, y sí que te da muchísima rabia.

Yendo un poco más hacia atrás, también cubriste la actualidad del Madrid en aquella etapa de Mourinho, y hablas de aquella etapa como si fuese un poco, te pongo la palabra ‘tóxico’, porque hubo mucha rivalidad y también hablaste con un jugador de la plantilla de aquel entonces del Madrid, que te dijo, ‘si ganamos la Champions, se olvidará todo’. Para ti aquella plantilla pensaba que el fin justificaba los medios?

No creo que la plantilla, pero si en algún caso aislado, seguro, eso seguro, porque yo hablaba mucho con muchos integrantes de aquella plantilla, y la mayoría te decía que ‘es lo que hay’, te decían todos, ‘no te puedo rajar exactamente por si acaso, pero es lo que hay, es la forma que tienen de comportarse, desde el cuerpo técnico’, desde arriba eran muy permisivos, pero sí que es cierto que había otro sector dentro del vestuario que estaba muy de acuerdo y que eran soldados de Mourinho. Yo creo que era una equivocación por parte del Real Madrid, más que nada porque luego se vio, cuando Ancelotti cogió el banquillo, al año siguiente consiguieron la décima, y Ancelotti lo hizo sin ningún grito, sin ninguna crítica, sin ningún circo, sin ningún show en rueda de prensa que pudiera poner en un brete al Real Madrid o a su imagen, porque yo es que creo que es el día de hoy que aquella época del Real Madrid supuso una ola de antimadridismo tremenda en muchos lugares de España. Yo recuerdo sin ir más lejos, aquí en Gijón, donde ahora mismo estoy, yo soy de aquí, y ya te digo, estoy grabando con gente que vivió aquella época y había una agresividad tremenda. Sin ir más lejos me acuerdo cuando Mourinho en el Molinón tuvo que estar en un palco porque estaba sancionado, y fue espectacular la pitada que hubo contra Mourinho, y al final son cosas que dices tú, bueno, está bien, porque son campos históricos a nivel tradicional, pero que no ayudó para nada la llegada de Mourinho, y ya no la llegada de Mourinho, sino el comportamiento de Mourinho delante de los medios de comunicación, porque iba a polémica por día, y eso yo creo que dentro del Real Madrid era algo que a día de hoy todavía se sigue acusando.

Volviendo un poco a la actualidad, has estado con Huijsen, has estado con Cote, has estado con Borja Iglesias, hablas maravillas de todos ellos y las experiencias que has compartido con ellos en el ‘24 horas con’, que es tu formato insignia en el canal. ¿Tú crees que los futbolistas tienen más que compartir de lo que nos muestran en el día a día?

Muchísimo más. O sea, no te puedes ni imaginar lo que he vivido y sobre todo lo que se va a venir. Por hacerte un poco a la idea, es que a mí me fastidiaba mucho cuando yo, ya llevo unos años en esto, y hablaba mucho con varios jugadores. Con Morata, con Borja Iglesias, que se quejaban mucho de que la imagen que estaban proyectando los medios de comunicación sobre ellos era una imagen completamente diferente que yo además les confirmaba. Digo, ‘tío, es que sois gente muy normal, gente muy afable, gente que les gusta los videojuegos, que les gusta sacar al perro, que les gusta estar con sus amigos, el pádel…’ Y claro, al final eso, cuando tú estás dentro de una entrevista más periodística, pues es complicado que lo puedas comentar, porque es muy, muy inmediato. Hablas del partido del otro día, del siguiente, de rendimientos y poco más. Entonces ahí no puedes demostrar cómo eres en el día a día, por lo cual ese formato, cuando empezamos con el ‘24 horas’, en mi canal de YouTube, pues es algo que se agradeció mucho, que a mí me da muchas facilidades, porque no tengo por qué preguntarles por la polémica o por el siguiente partido, y entonces ahí se libera mucho, te abren ciertos accesos que seguramente en otro contexto hubiera sido imposible de conseguir, y ves como Morata es un tipo muy cercano, muy gracioso, es un tipo que es un líder, un referente para los suyos, o como Borja Iglesias es muy dicharachero, supergamer, o cualquier otro caso de otros compañeros que demuestran ser lo que seguramente no se ve en los medios de comunicación, pero que a ellos, como ahora mismo somos todos empresas andantes, pues les interesa también a nivel de imagen.

Morata celebrando la Eurocopa 2024 / EFE, Clemens Bilan

¿Qué nos falta a los medios de comunicación para llegar a ellos de una manera más adecuada, o qué nos sobra?

Lo que te dicen los jugadores es lo que sobra, pero también es un poco de incoherencia, porque al final somos todos periodistas, son preguntas o titulares, clickbait, extremistas, y seguramente una continuidad que en los últimos 30 años ha sido común, el hecho de preguntar siempre lo mismo, de no buscar historias y de buscar más titulares que otra cosa. Es lo que te dicen -los futbolistas-. A nivel personal, mi opinión es que creo que el periodismo es muy, muy importante, es imprescindible. Yo entiendo que hay que preguntar ciertas cosas, pero también entiendo que haya que buscar otro tipo de horizontes, de contenidos o de historias que seguramente a día de hoy, a las nuevas generaciones, quizá les puedan importar más y que puedan incluso compaginarse con lo que es una pregunta o una entrevista muy periodística al viejo uso. Por lo tanto, yo no creo que sea lo que nos falta a los periodistas o lo que les sobra a los medios de comunicación, sino que creo que es cambiar un poco el chip y tener en cuenta que YouTube y los medios clásicos tienen que ir de la mano, tienen que complementarse. Ni uno es el enemigo del primero ni el segundo del revés y creo que es algo que tienen que convivir. Por tanto, los jugadores también tienen que aprender un poco a que ese tipo de preguntas estén en el día a día y que no sean todos formatos tan cómodos como el mío. Que son cómodos, son agradecidos y yo eso lo admito porque es muy cercano y muy sencillo para mí, pero entiendo que los compañeros tengan que hacer otro tipo de preguntas o que yo mismo tenga que hacer otro tipo de preguntas en ESPN, por ejemplo, que no es lo mismo lo que hago en YouTube que lo que hago en la televisión. Pero bueno, si el jugador sabe y quiere, lo entienden e incluso hasta lo comparten.

¿Y crees que las nuevas plataformas pueden propiciar que los medios nos repitamos menos?

Yo creo que sí, aunque la inmediatez está matando un poco la credibilidad de muchos de nosotros porque intentamos buscar siempre el clickbait o el hecho de que la gente tenga una retención de audiencia importante en cualquier TikTok a la hora de desarrollar ciertas informaciones y yo creo que esas prisas no son buenas. Yo soy más de abogar por la calidad que por los números. Entonces, yo sé que en mi caso me lo puedo permitir y entiendo que en el caso de medios de comunicación porque todos tenemos jefes, es algo diferente y creo que incluso muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que dar oportunidades a caras nuevas, a voces diferentes, hay que intentar airear de vez en cuando y abrir la ventana para escuchar nuevas opciones, formatos o vídeos o ideas y creo que eso es por donde pasa el futuro del periodismo, sea en YouTube, sea en TikTok, sea en Twitter o Instagram o en donde sea. Yo creo que al final el fondo es el mismo pero tiene que cambiar muchísimo la forma para intentar llegar a esas nuevas generaciones y crecer con ellas.