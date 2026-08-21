Rodri Hernández, sobre sus estudios: "No aprendí a hablar inglés en Manchester o Londres. Lo aprendí en el bosque de Connecticut. Mi referencia es el inglés americano"

Rodri Hernández ya es jugador del FC Barcelona, un movimiento que marca uno de los grandes titulares del mercado estival. El mediocentro, campeón del mundo en 2026 y Balón de Oro en 2024, llega al Camp Nou tras cerrar una etapa histórica en el Manchester City, donde se convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del planeta.

Su fichaje por el Barça no ha sido casual: el propio jugador ha reconocido que el club azulgrana fue siempre su primera opción, incluso por encima de otras ofertas de máximo nivel.

Un líder discreto con una historia muy poco conocida

Rodri es admirado por su inteligencia táctica, su liderazgo silencioso y su capacidad para conectar generaciones del fútbol español. Pero detrás del jugador hay un hombre marcado por una experiencia que pocos imaginan: aprendió inglés en un campamento de verano en el bosque de Connecticut, no en Inglaterra, donde desarrolló su carrera profesional; "No aprendí a hablar inglés en Manchester o Londres. Lo aprendí en el bosque de Connecticut. Mi referencia es el inglés americano" dice el nuevo fichaje del barça.

Rodri Hernández disfruta de sus vacaciones en la Bresh, en Ibiza. / @bresh

En una entrevista publicada en The Players' Tribune, el futbolista relató cómo aquel verano cambió su vida. Con solo 14 años, llegó a un campamento estadounidense donde el fútbol no era popular y donde, además, vivió el Mundial de 2010 prácticamente aislado del mundo. Allí, entre lagos, tiendas de campaña y un pequeño ordenador de 10 pulgadas, siguió el camino de España hacia el título. Cuando Iniesta marcó el gol de la final, Rodri salió corriendo alrededor del lago gritando de emoción mientras los niños americanos lo miraban sin entender nada.

El fichaje por el Barça: un regreso a casa y un nuevo desafío

El mediocentro firma hasta 2030 y aterriza en un vestuario que conoce bien: muchos de sus compañeros en la Selección también forman parte del Barça. Rodri ha explicado que busca sentir de nuevo la emoción de competir por todo, especialmente por la Champions League, y que el estilo de Hansi Flick encaja con su manera de entender el juego.

Rodri ha recibido una ovación tremenda en su presentación en el Gamper / Dani Barbeito

Además, ha destacado su admiración por Sergio Busquets, a quien considera una referencia profesional y personal. Ahora, ambos coincidirán en la estructura técnica del club, un detalle que el propio Rodri ha celebrado públicamente.

Humildad y educación

Rodri Hernández no solo es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es un jugador que nunca ha olvidado de dónde viene y que ha construido su carrera sobre valores sólidos: humildad, educación y una pasión inquebrantable por el fútbol.

Su llegada al FC Barcelona no es solo un fichaje: es la incorporación de un líder que entiende el juego desde la cabeza y desde el corazón, y que ahora inicia un nuevo capítulo en el club donde siempre soñó jugar.