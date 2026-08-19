Rodri ya se entrena como jugador del FC Barcelona

Rodri Hernández ya ha dado su primer paso sobre el césped como jugador del FC Barcelona. El centrocampista madrileño participó este miércoles en su primera sesión de entrenamiento con el conjunto azulgrana, convirtiéndose en la gran novedad de una jornada marcada por la expectación que ha generado su llegada al club catalán.

El internacional español se incorporó al grupo durante suave sesión de activación que la plantilla dirigida por el Barça llevó a cabo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Sant Joan Despí. Fue el primer contacto deportivo de Rodri con sus nuevos compañeros después de completar en los últimos días todos los trámites que han hecho oficial su desembarco en Barcelona.

El futbolista llegó a la capital catalana el pasado lunes y, un día después, rubricó su contrato con la entidad azulgrana, que le vincula con el club hasta el 30 de junio de 2030. Con la firma ya completada y tras pasar por los diferentes actos protocolarios, Rodri pudo ponerse por primera vez a las órdenes del cuerpo técnico y comenzar a familiarizarse con la dinámica del equipo.

La presencia del centrocampista fue, como era de esperar, el principal foco de atención de la sesión. Su incorporación supone uno de los grandes movimientos del Barça para la temporada 2026-2027 y eleva todavía más las expectativas alrededor de un futbolista considerado una pieza de primer nivel en el fútbol mundial.

Rodri, además, llega al Barcelona con un palmarés y un reconocimiento internacional que le convierten en uno de los grandes nombres del nuevo proyecto azulgrana. El madrileño es el capitán de la selección española y fue reconocido con el Balón de Oro del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un galardón que refuerza todavía más su condición de líder dentro y fuera del terreno de juego.

Primer baño de masas en el Spotify Camp Nou

El siguiente capítulo de su llegada al Barça se vivirá este mismo miércoles por la tarde. Rodri tendrá su primer contacto directo con la afición azulgrana en el Spotify Camp Nou durante la presentación de la plantilla de la temporada 2026-2027, uno de los actos centrales de la celebración del Trofeo Joan Gamper.

Será, por tanto, la primera vez que los seguidores del Barça puedan recibir personalmente al nuevo centrocampista y verle vestido con los colores azulgranas sobre el césped del estadio. La expectación alrededor de su presentación es máxima después de una llegada que ha despertado una gran ilusión entre la afición.

Sin embargo, los aficionados tendrán que esperar para verle competir con su nuevo equipo. Rodri no debutará este miércoles por la noche, a pesar de que el Barça disputará a partir de las 20.00 horas un amistoso frente al Al-Ahly egipcio con motivo del Trofeo Joan Gamper.

El encuentro será el último test del conjunto azulgrana antes del estreno oficial en LaLiga, previsto para el próximo domingo frente al Elche. Rodri, por tanto, deberá seguir trabajando durante los próximos días para completar su puesta a punto y entrar progresivamente en la dinámica competitiva del equipo.

Su primer entrenamiento ya es una realidad. Ahora, el siguiente gran momento será su presentación ante la afición y, después, la espera por su estreno oficial con una camiseta del Barça que, desde este miércoles, ya empieza a sentir como propia.