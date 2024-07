Luis de la Fuente, seleccionador español, insistió este domingo, tras proclamarse campeón de la Eurocopa 2024, en pedir el Balón de Oro para el medio centro del Manchester City y del equipo nacional español Rodrigo Hernández.

"Rodri, Balón de Oro ya, por favor", expresó durante la rueda de prensa en el estadio Olímpico de Berlín, tras imponerse por 2-1 a Inglaterra en la final del torneo. "Estoy contento, feliz y por la parte de la RFEF también. Quiero seguir y creo que la RFEF también. No habrá ningún problema para modificar lo que haya que modificar (en su actual contrato). Creo que se hará cuando se tenga que hacer si hay que revisar algo. No me preocupa. Lo otro llegará cuando tenga que llegar", añadió sobre su futuro.

CONSIGNA AL DESCANSO

"¿Qué les dije al descanso? Que teníamos que madurar el partido, son los mejores, para mí son los más grandes. Siempre se puede mejorar, es nuestro objetivo. Siempre pensando en ser mejores", añadió.