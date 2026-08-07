Rodri (30 años): "Mis compañeros se metían conmigo porque mi primer coche fue uno de segunda mano que le compré a una señora por 4.000 euros"

Rodri nunca ha encajado del todo en la imagen que mucha gente tiene de una gran estrella del fútbol, ya que el centrocampista del Manchester City siempre ha mantenido un perfil discreto y una forma de vida muy alejada de los lujos que suelen rodear a este deporte.

Hace un tiempo visitó 'El Hormiguero' y Pablo Motos destacó precisamente esa forma de ser del jugador español: "No llevas tatuajes, no llevas el pelo raro, te metes la camiseta por dentro y eres licenciado", le comentó el presentador antes de preguntarle cómo había conseguido mantener los pies en el suelo pese a haber llegado a la cima del fútbol mundial.

Rodri reconoció que siempre se ha sentido diferente dentro del mundo del fútbol: "Soy un bicho raro. Y lo dije en una entrevista. En el primer vestuario que yo pisé me di cuenta dije: 'Aquí hay que hacerse fuerte'".

Rodri Hernández de España celebra al finalizar un partido de los octavos de final del Mundial. / Mariscal / EFE

Antes de convertirse en uno de los jugadores más importantes del Manchester City, el centrocampista tuvo que pasar por unos comienzos mucho más complicados en el Villarreal, donde todavía entrenaba con el segundo equipo y tenía que buscarse la manera de acudir a las sesiones.

"No era nadie. Ni siquiera tenía coche. La residencia de estudiantes estaba a quince minutos en coche del centro de entrenamiento del Villarreal y no podía permitirme pagar un taxi todos los días. Así que iba en bicicleta hasta la estación del tranvía, subía la bici al tranvía y luego recorría el resto del camino hasta el entrenamiento pedaleando", comentó en 'The Players Tribune'.

En esa etapa, consiguió comprarse su primer coche después de que le pidiera ayuda a su padre: "Por fin conseguí el carné y le dije a mi padre: 'Vale, tengo 3.000 euros para comprar un coche. Mira a ver qué encuentras'. Me llamó al día siguiente: 'He encontrado uno bueno. Lo vende una señora mayor. Pide 4.000, pero lleva ordenador'. Yo pensaba: '¡Guau! ¿Con ordenador? Es una ganga'".

Rodri tuvo que combinar sus primeros años en el fútbol profesional con su formación universitaria. / James Gill

La realidad fue algo diferente, ya que aquel coche era un Opel Corsa con una pantalla que apenas servía para encender la radio, aunque para Rodri era más que suficiente: "Iba a entrenar con ese coche todos los días, como un auténtico crack. Mis compañeros se metían conmigo, pero me daba igual. Me encantaba".

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Durante la entrevista para 'El Hormiguero', el futbolista también explicó la historia: "Mi primer coche fue uno de segunda mano que le compré a una señora mayor. Todos iban ahí con su cochecito y, ya cuando empecé a pisar el primer equipo, fue cuando mi familia me dijo que ya era el momento de que no apareciera con un Opel Astra. Y me compré mi primer coche, relativamente caro, y ya está".