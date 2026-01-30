River Plate sigue la huella del Spotify Camp Nou

El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, anunció que entre abril y mayo comenzarán las obras en El Monumental para sumar 16.000 nuevas butacas y aumentar su capacidad total a 101.000 espectadores. El proyecto también contempla techar por completo el estadio y cubrir toda la tribuna. Con esta reforma, el club busca mantener un estadio a la altura de su historia y reafirmar su lugar entre los grandes del fútbol argentino y sudamericano.

Las reformas tendrán una duración de 36 meses y una inversión estimada en unos 100 millones de euros. La empresa alemana Schlaich Bergermann Partner, reconocida por participar en proyectos icónicos como los estadios Maracaná en Río de Janeiro, Santiago Bernabéu y Metropolitano en Madrid, el Tottenham Hotspur Stadium en Londres o el Allianz Arena en Múnich, será la encargada de ejecutar la obra.

Di Carlo presentó los detalles a través de un video institucional, calificando el anuncio como "un día histórico" para el club. Explicó que una estructura perimetral de columnas sostendrá una nueva tribuna de 360 grados, que incorporará 16.000 nuevas butacas en los colores rojo y blanco, formando una gran bandera aérea alrededor del estadio.

El proyecto contempla la construcción de un anillo superior que rodeará el estadio actual. Este anillo, sostenido por unas cien columnas distribuidas a lo largo del perímetro, será el que albergue las nuevas localidades y servirá de base para la instalación del techo definitivo. Con esta obra, El Monumental se consolida como el estadio más grande de Sudamérica y reafirma su visión de crecimiento futuro como un referente global.

El presidente aclaró que, durante los tres años de obras, los 'millonarios' podrán seguir asistiendo a los partidos sin mayores inconvenientes, salvo en un máximo de tres encuentros como local. La financiación provendrá de bancos internacionales y de un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de nombre del estadio por los próximos diez años.

"Quiero agradecer especialmente a los 350.000 socios de River, quienes son los artífices de este momento histórico y de la grandeza del club a lo largo de más de un siglo. Ellos son quienes permiten que River emprenda una obra de esta magnitud", expresó el directivo en X.

De esta forma, El Monumental, que actualmente cuenta con 85.000 localidades, se perfila como uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. Una vez completadas las obras, solo lo superarían el nuevo Camp Nou, que se prevé que albergue a 105.000 espectadores, y el Estadio Rungrado Primero de Mayo, ubicado en Pyongyang, Corea del Norte, con capacidad para 114.000 personas.