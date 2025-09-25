El rival del Real Zaragoza. El más difícil todavía para el Mirandés

Lo vivido por el Mirandés, rival del Real Zaragoza este viernes, el curso pasado ya pudo ser tildado de milagro, con su presencia en la final del playoff para subir, tocando el ascenso a Primera con los dedos de la mano, ya que cayó con el Oviedo en esa última ronda tras una temporada espectacular de 75 puntos, a dos solo del billete directo. Esa campaña, la segunda de Alessio Lisci en el banquillo jabato comenzó con el equipo no pudiendo disputar amistosos en agosto por no tener futbolistas suficientes y en el mercado de verano, Alfredo Merino, director deportivo, lo cerró con 19 fichajes, 15 cesiones y cuatro con la carta de libertad.

Esta temporada es un más difícil todavía, ya que hay un técnico nuevo, Fran Justo, de 36 años y con una sola experiencia en Segunda, en el Lugo en la 22-23, con solo 9 jornadas y 7 puntos de 27 para ser destituido en un equipo que bajó ese curso, y hasta 22 fichajes. Además, 17 de ellos son cedidos de otros equipos, incidiendo en la fórmula que Chema Aragón ya impuso en el club antes de que su sucesor en la dirección deportiva mantuviera ese modelo en la entidad burgalesa y lo mejorara el curso pasado rozando el ascenso.

El Mirandés, por ejemplo, se presentó en la primera jornada en Cádiz, donde cayó por la mínima, con solo 12 fichas disponibles del primer equipo, pero con un lesionado y un sancionado entre ellas y a falta de tres semanas para el arranque liguero solo tenía siete jugadores. Y, de hecho, solo Juan Gutiérrez y Postigo, este porque renovó, siguen del curso pasado donde el escaparate de hacer historia trajo una diáspora absoluta, en la que Tachi llegó al Zaragoza, que soñó en muchos momentos con Tomeo y Lachuer, aunque ambos se fueron al Valladolid

A esa confección de la plantilla le ha añadido una dificultad más en este curso, puesto que por las obras de adecuación de la grada de Anduva no jugara en ese estadio hasta enero, aunque el club espera poder hacerlo algo antes, y lo hace en Mendizorroza, donde sí está notando ese cambio, pese a que los espectadores en las gradas son similares a los que tenía en su estadio estos años (tiene en torno a 4.000 socios la SAD). Y es que suma por derrotas los partidos que ha jugado en el exilio, ante el Huesca por la mínima y por goleada frente al Deportivo, aunque fuera el equipo de Fran Justo está siendo más competitivo, con siete puntos de 12 posibles conseguidos y dos triunfos ya. En todo caso, el Mirandés de Lisci sumó 50 puntos el curso pasado en Anduva y fue el mejor local de Segunda, por lo que es lógico que extrañe su fortaleza.

Hugo Novoa (Alavés), el trotamundos Carlos Fernández (Real Sociedad), Iker Córdoba (Valencia), Rafa Bauzà (Espanyol), Petit (Betis) o Thiago Helguera (Braga) ya destacan entre sus cedidos en este curso y entre esas cesiones ha encontrado acomodo Alberto Marí, de gris paso por el Zaragoza el curso pasado y que no ha debutado

Cesiones productivas

La política del Mirandés de cesiones que tantas alegrías ha dado al club en los últimos años, donde futbolistas como Merquelanz, Marcos andré, Guridi, Vivian, Berrocal, Camello, Íñigo Vicente, Roberto López, Raúl García, Ilyas Chaira o, ya la temporada pasada, Panichelli, Izeta, Gorrotxategi o Egiluz, por citar solo los más destacados, tiene continuidad en este curso. Hay una media de 22,7 años en su plantilla, algo que solo la Real Sociedad B supera en juventud. Ya han llegado futbolistas en esa condición de préstamo que están sobresaliendo, como Hugo Novoa (Alavés), el trotamundos Carlos Fernández (Real Sociedad), Iker Córdoba (Valencia), Rafa Bauzà (Espanyol), Gonzalo Petit (Betis) o Thiago Helguera (Braga) y entre esas cesiones ha encontrado acomodo Alberto Marí, de gris paso por el Zaragoza el curso pasado y que de momento no ha encontrado su sitio en el cuadro jabato, sin un minuto por ahora tras llegar en el fonal del mercado.

Alfredo Merino está haciendo una magnífica labor en el Mirandés, lo que le colocó en la agenda de varios clubs, entre ellos el Zaragoza, donde fue una alternativa secundaria (hubo varias) a Txema Indias

El Mirandés, con un límite salarial de 7,89 millones, el más alto de su historia (el curso pasado tuvo 4,3), gracias a la buena salud de su economía y los mayores ingresos del curso pasado, ha mantenido la fórmula a todos los niveles y la renovación de Merino en junio pasado fue la mejor noticia para el cuadro jabato. El ejecutivo palentino está haciendo una magnífica labor en el Mirandés, lo que le colocó en la agenda de varios clubs, entre ellos el Zaragoza, donde fue una alternativa secundaria (hubo varias) a Txema Indias, el candidato número uno desde el principio y el elegido, aunque también se mantuvieron reuniones por él cuando el Mirandés estaba en la lucha por el ascenso, lo que posponía cualquier decisión del director deportivo de ese equipo.

Con pasado como entrenador de varios equipos, entre ellos el filial del Atlético, en 2012 entró en captación en el Real Madrid, de la mano de Ramón Martínez, se marchó en 2021 al Celta, donde fue el responsable durante dos años de ese departamento de captación en la cantera celeste, para tener la oportunidad del Mirandés en 2023 para sustituir a Chema Aragón. Con ese director deportivo, con la misma filosofía de los últimos años, con el éxito de la temporada anterior como espejo y con mayor dificultad este curso por el tamaño de la revolución y porque puede jugar casi media Liga lejos de Anduva, el Mirandés se apresta a dirimir una temporada que de momento ha comenzado más irregular, aunque sin dejar de mostrar sus señas de identidad.

Vía: El Periódico de Aragón