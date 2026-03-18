"Ricardo de Burgos estará en su casa jodido pensando que se ha equivocado"

Luis Milla, centrocampista del Getafe, habló este miércoles sobre la posibilidad de entrar en una convocatoria de Luis de la Fuente y dijo que para "todo jugador nacional" jugar con la selección española "es lo máximo".

Milla se mostró ilusionado con la posibilidad de ser citado por primera vez en su carrera para jugar con España. El próximo viernes, De la Fuente dará la lista de convocados y el centrocampista del conjunto azulón podría estar incluido, de momento, en una prelista.

"No sé si estoy en la prelista o no, pero sí que me hace mucha ilusión que la gente pueda llegar a pensar que sea uno de los jugadores que pueda entrar en una prelista. A uno le hace mucha ilusión poder llegar a tener una oportunidad de ese tipo", afirmó.

"Es lo máximo a lo que puede aspirar un jugador. A partir de ahí, intento que las cosas no afecten en el día a día. El trabajo en el club es lo que lleva a este tipo de cosas. Centrado y con ganas de hacer las cosas bien", apuntó.

"Ganas no solo mías. Entiendo que para jugador nacional, jugar con la selección creo que es lo máximo. Al final, en caso de ir, la ilusión, la ambición, las ganas de ayudar a tu país en una cita tan importante, creo que es algo muy bonito y que ojalá pueda llegar".

Preguntado por el partido que el Getafe perdió la pasada jornada de Liga ante el Atletico de Madrid (1-0), recordó que en la segunda parte su equipo rindió a buen nivel y que en la primera no estuvo a la altura.

"Lo repite el mister para todos, que de sensaciones no se vive. Hay que estar orgullosos, coger las cosas positivas de lo que hicimos en esa segunda parte y llevarlo al partido del Espanyol con la misma ambición con la que hacemos las cosas. Nuestro objetivo es ganar cada partido que juguemos de aquí al final".

También habló sobre qué sensaciones tiene respecto al VAR, que pudo perjudicar al Getafe en partidos como los que disputó ante el Real Madrid o el Atlético, y se mostró comprensivo con los árbitros.

"Están siendo semanas movidas. Desde incluso el Bernabéu. Pero son personas y se van a seguir equivocando. Es lo único que podemos pensar. Estoy seguro que quieren hacer las cosas bien y tomar las mejores decisiones".

El centrocampista del Getafe, Luis Milla, celebra la victoria de su equipo / EFE

Además, recordó una de las jugadas polémicas de la pasada jornada, el gol de Pablo Torre para el Mallorca y que, el árbitro, Ricardo de Burgos Bengoetxea, no anuló tras revisar las imágenes por una falta previa.

"Estoy seguro que en este caso, viendo la jugada del Mallorca, de que Ricardo está en casa pensando que se ha equivocado porque está muy claro. Estará en su casa jodido. A partir de ahí, intentar ayudarles, hacerles las cosas fáciles para que tomen mejores decisiones. En el Metropolitano quizá hubo decisiones que no fueron a nuestro favor. Es algo que no está en nuestro control".

Asimismo, se refirió a una expulsión, la de Abdal Abqar, sancionado con dos partidos por tocar los genitales al jugador del Atlético de Madrid Alexander Sorloth: "Abqar habló después del partido. Dijo lo que tenía que decir y a partir de ahí poco más que comentar. Es una decisión que toma el Comité. Ya dijo él que no era su intención y perder a Abqar es importante para nosotros. Ojalá que lo tengamos pronto de vuelta".

Sobre cuál es la importancia de José Bordalás en su carrera, recordó en qué situación se encontraba cuando el técnico azulón llegó al club hace tres temporadas:

"No hace falta que explique lo que significa el míster para mí. Llegó en un momento difícil. Personal y profesionalmente no estaba en mi mejor momento. Creo que a partir de una lesión que tuve, de circunstancias que fue un punto de inflexión, pues tuvimos muchas charlas. Hay poco que hablar de él y el rendimiento que consigue sacar. Lo que significa para el club es algo muy especial. Me considero un jugador muy de Bordalás", concretó.

Sobre su futuro, recordó que termina contrato en junio de 2027 y dejó claro que no piensa en qué va a pasar en su carrera porque no quiere salirse del foco del día a día, "de algo tan importante como la permanencia". "No le doy muchas vueltas, es algo que valoraremos el club y yo cuando toque".

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Por último, recordó la insistencia de su entrenador en mantener los pies en el suelo después de victorias como la que consiguió el Getafe en el Bernabéu (0-1): "No dejan de ser tres puntos más. Está claro que te hacen creer, pero como dice el míster, hay que bajar la euforia porque los elogios debilitan. No hay que venirse muy arriba, hay que tener humildad y trabajar bien".