Riazor sueña con el ascenso del Deportivo: «Pinta bien, pero no tenemos que fliparnos»

Es indudable que el Burgos devolvió al Dépor a la tierra después de las altas expectativas logradas con el triunfo en Granada. También, que soñar es gratuito y después de tantos años de dificultades hace falta muy poco para prender la mecha de Riazor. El deportivismo se volcó con su equipo, como cada año, pero incluso un poco más el pasado domingo. Invitaba la fiesta previa con comida y música, el tiempo y un verano ilusionante desde el primer día. También los nuevos objetivos, pues el propio Antonio Hidalgo fijó los seis primeros puestos como el marco sobre el que trabajar de aquí a junio. 42 jornadas son como un universo entero, pero la grada sueña con ver a su equipo peleando el ascenso. «Puesto a elegir, te digo ascenso directo, pero confío en que podamos meternos en play off. Creo que se ha hecho un equipo bastante bueno, hemos retenido a Yeremay», expresa Óscar, un seguidor blanquiazul que habla con LA OPINIÓN antes del encuentro.

Víctor e Iván, dos hinchas que acudían juntos al encuentro, mostraron las dos caras de la moneda en sus predicciones. «Yo aspiro a ir día a día, partido a partido, esto es muy largo. El proyecto pinta bien, hay ilusión, pero tenemos que no fliparnos», expresó el primero. El segundo, no obstante, lo ve distinto: «Yo sí me flipo, llevamos muchos años de sufrimiento, parece que pinta bien y hay confianza».

Hay voces de todos los colores. Como Jacinto, un socio con más de 30 años de carnet que hizo su abono cuando todavía vivía en Suiza. «Hay que subir a Primera, si no es una decepción. Este entrenador me da señal de ser un ganador nato», explica. Además, desde su punto de vista, está encantado con la decisión de Yeremay de continuar en el club. Hay una gran distancia generacional, pero ahora es el canario quien levanta a Jacinto de su asiento. «Significa para mí que es un deportivista más a muerte, como lo hizo antes Lucas o Bergantiños, también Fran», añade categórico.

Las previas en Riazor mezclan todas las edades. Grupos mayores y menores. Como Andrés, Manuel, Víctor y Mateo, este último el más pequeño, que creen que el equipo «puede ascender» y, aunque se les pregunta por su fichaje favorito, tienen claro que la continuidad del 10 es la mejor noticia. Una respuesta similar a la de Uxía, socia en Preferencia, quien cree que el Dépor debe «aspirar al ascenso» después de un año «para consolidarse» y con «fichajes muy interesantes». Sigue, no obstante, la vía del canario: «Que Yeremay se quede es sorprendente. De los nuevos, me quedo con Luismi».

Con algunos años más cuenta Pedro, un argentino que emigró en 1986, que el equipo ha «empezado jugando muy bien» y espera ver un fútbol «hacia adelante», más ofensivo, y volver a tener una conexión con «ese último pase en profundidad como le daba Valerón a Maakay». Hincha de Boca, porteño de nacimiento, se describe como un «sufridor del Dépor» por encima de un socio. «Aquí han estado varios grandes argentinos, como Turu o Scaloni», recuerda con cariño.

El primer día en Riazor no fue lo esperado, al menos durante el campo. Nadie le quita la ilusión a toda esa afición que se acercó al estadio. Muchos desde la lejanía. Seguidores que viajaron desde Bilbao o desde Asturias solo por ver al Deportivo de Hidalgo debutar en casa. El verano facilita el desplazamiento. Durante el resto del año el fútbol decidirá a qué debe aspirar el equipo. La ilusión no faltará en una grada que sueña con volver a estar en Primera.