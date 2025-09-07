Riazor recibirá al Huesca el viernes 19 a las 20.30
RAC
LaLiga colocó el partido entre el Deportivo y el exequipo de Antonio Hidalgo el próximo viernes 19 a las 20.30. Estrena así el equipo coruñés este curso la franja que le quedaba. Será la jornada 6 de Segunda. Actualmente los oscenses tienen un punto menos.
