Riazor disfrutó del ambiente y el pique se quedó en el campo
Más de 2.000 aficionados sportinguistas se desplazaron para el duelo en Riazor, que contó con un importante dispositivo policial
Xane Silveira
Deportivo y Sporting brindaron un partido emocionante que estuvo a la altura de la grada. Más de 2.000 aficionados rojiblancos se desplazaron hasta A Coruña, en una tarde de disfrute. Hubo pique durante los 90 minutos entre unos y otros, pero existió cordialidad y buen ambiente en la previa, donde se mezclaron con naturalidad camisetas de uno y otro equipo.
Parte de la hinchada rojiblanca que se situó en la zona visitante llegó con escolta policial, en un encuentro declarado de alto riesgo que contó con un importante dispositivo policial para evitar cualquier imprevisto.
No hubo conflictos, sí buen ambiente, entre los dos equipos rivales y las dos hinchadas. Aunque se intercambiaron cánticos durante el duelo, todo quedó ahí, en los 90 minutos sobre el verde.
Ayudó la hora y el tiempo para un partido que regaló espectáculo y colorido. En total, 25.221 espectadores presenciaron el encuentro de la cuarta jornada. Un buen número fue asturiano. Se hicieron oír. La felicidad cayó del lado coruñés gracias al gol de Dani Barcia, que hizo estallar a la grada. Riazor volverá a estar entre las grandes asistencias del fin de semana.
