La RFEF prevé adelantar una semana la fecha de la final de la Copa del Rey en La Cartuja

La Federación Española de Fútbol prevé, con el visto bueno de LaLiga, adelantar una semana la fecha de la final de la Copa del Rey que se volverá a disputar en La Cartuja de Sevilla y que inicialmente se había fijado para el 25 de abril.
"Hay un cambio de fecha y hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea la fecha que vamos a consolidar", explicó este sábado en declaraciones a los medios el presidente de la RFEF Rafal Louzán.
El directivo explicó que el hecho de que esta campaña el Betis juegue sus partidos en ese estadio y que además siga vivo en todas las competiciones ha provocado el cambio.
"Este año es la primera vez que el Betis juega en La Cartuja y nos era muy fácil organizarlo pero ahora el Betis está en tres competiciones, la Copa del Rey, La Liga Europa y la Liga, y eso lo hace mas difícil aún a nivel organizativo", apuntó tras un acto de la Supercopa Femenina.
"Eso nos ha llevado a buscar una fecha alternativa pensando en muchas cosas, en capacidad hotelera, porque también hay otro evento en el área próxima a Sevilla y tenemos pensar en los cuerpos de seguridad del estado, porque necesitamos más de 1.200 plazas para ellos para que puedan dar cobertura a un evento de estas características", añadió.
Louzán dijo que han considerado todas esas opciones y que trabajan en un cambio de fecha que dio por hecho. "Va a ser una realidad y (hay que) ajustar bien para la celebración final al fin de semana anterior al que estaba previsto", explicó.
"Ya está concretado que no va a ser la fecha prevista y hay alternativa encima de la mesa. Hemos hablado con la Liga porque hay un calendario apretado y hay pocas fechas y estamos de acuerdo y vamos a ver cuál de esos días de fin de semana y hora exacto, lo tendrán en unas semanas", avanzó.
