La RFEF prepara la primera Copa Inclusiva de fútbol

La Junta Directiva de la RFEF, presidida por Rafael Louzán, conoció este miércoles el proyecto de Copa Inclusiva para el fútbol territorial español, un proyecto pionero que tiene su base en la legislación deportiva nacional y que busca normalizar el fútbol inclusivo para todas y todos. El objetivo es que el fútbol inclusivo se expanda a través de las federaciones de ámbito autonómico, siguiendo los trabajos que se están desarrollando desde las mismas.

La idea, expuesta por la vocal Conxita Esteve, es celebrar una competición similar en formato a la Copa del Rey en la cual participen las federaciones territoriales con equipos representativos de su región. Todo ello, con el horizonte puesto en el inicio de la temporada 2026/ 2027, cuando está previsto que se celebre el torneo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol.

Otros temas abordados en la junta de la RFEF

En otro orden de asuntos, la Junta fue informada de los partidos que disputará la Selección española de fútbol, tanto la masculina como la femenina, en las próximas ventanas de competición oficial de la presente temporada y los trabajos que se están desarrollando con vistas, especialmente, a la disputa de la Copa Mundial 2026. Así, se ha expuesto que la Selección española, antes del Mundial 2026, disputará dos partidos amistosos, el segundo de los cuales ya será en uno de los países anfitriones del torneo.

Además, la Junta Directiva aprobó distintas cuestiones de orden reglamentario para la ejecución de reforma del interior del pabellón de la Ciudad del Fútbol, reforma que será financiada con fondos procedentes del programa FIFA Forward 3.0.

Entre los temas económicos y financieros, se informó a la Junta de la actualización de ayudas a federaciones autonómicas para 2026, que supone un incremento de las cuantías hasta alcanzar la cifra global de más de 40 millones de euros de la RFEF que se destina a las federaciones territoriales.

Y por otro lado, los miembros de la Junta analizaron los avances en los trabajos de preparación de distintos eventos que tendrán lugar durante los próximos meses, como la “Finalissima” que disputará la Selección española de fútbol ante Argentina en Catar; o el Congreso Formativo que se celebrará en Zaragoza durante el mes de marzo.