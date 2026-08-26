FÚTBOL
La RFEF lanza ATR, un nuevo sistema de actas en tiempo real
La Real Federación Española de Fútbol introduce un sistema de registro de incidencias en tiempo real que se estrenará en la Primera Federación.
EFE
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles el lanzamiento de ATR, un nuevo sistema de actas en tiempo real que se estrenará en Primera Federación y que permitirá registrar durante el desarrollo de los partidos los principales acontecimientos del juego y trasladar esa información de forma ágil al ecosistema federativo.
La herramienta, desarrollada por Novanet, supone un nuevo paso en la digitalización de la información arbitral y se estrenará en Primera RFEF, desde donde tendrá una implementación progresiva hacia el resto de categorías hasta llegar a Primera y Segunda División, informó la RFEF.
"La herramienta se incorporará de manera progresiva a otras competiciones. La Segunda Federación tiene prevista su primera jornada para el fin de semana del 5 y 6 de septiembre de 2026 y la Primera Federación femenina comenzará el 13 de septiembre. Está previsto que ATR llegue a Primera División y Segunda División después de las primeras tres o cuatro jornadas de Primera Federación", explica la Federación.
La iniciativa permitirá registrar desde el terreno de juego goles, tarjetas, cambios e incidencias relevantes, facilitando su integración con el acta electrónica y con los canales digitales de información de la Federación y haciendo que los datos que se generan durante un partido puedan estar disponibles de forma más rápida para clubes, medios de comunicación, aficionados y Federaciones territoriales.
Para la puesta en marcha del sistema en fútbol se han distribuido 209 relojes inteligentes entre las diferentes competiciones: 61 para Primera Federación, 124 para Segunda Federación y 24 para Primera Federación femenina.
La implantación de ATR cuenta con un plan específico de formación para los árbitros a fin de permitirles familiarizase con el funcionamiento del dispositivo, la navegación por la aplicación y el registro de los diferentes eventos del partido.
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