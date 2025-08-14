La RFEF estrena el sistema 'Football Video Support' en la Primera Federación

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves la incorporación del sistema de asistencia arbitral por vídeo denominado 'Football Video Support (FVS)' en la Primera Federación la temporada 2025/26, para reforzar la profesionalización de la competición y garantizar una mayor equidad en las decisiones arbitrales.

El FVS, validado por la FIFA y en fase de ensayo por la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB, por sus siglas en inglés), permite solicitar revisiones de jugadas durante los partidos, como goles, penaltis, tarjetas rojas directas o errores de identidad.

De esta forma, y según detalló la RFEF en un comunicado, cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por encuentro, con la posibilidad de recuperar una si la revisión resulta favorable.

El entrenador deberá entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción, y dicha jugada será revisada directamente en un monitor ubicado al lado del campo por el árbitro principal.

Esta implementación se enmarca en los esfuerzos de la RFEF por dotar a la Primera Federación de herramientas tecnológicas que mejoren la calidad del juego y la transparencia en las decisiones arbitrales.

El FVS ha sido previamente utilizado en torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024 y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de República Dominicana 2024, con resultados positivos en términos de eficacia y aceptación; y se adoptará también en la Copa Mundial Masculina Sub-20 de Chile 2025.

Por añadidura, la RFEF hizo público un acuerdo establecido con LALIGA+ y Movistar+ para que ofrezcan a los aficionados los encuentros de todas las jornadas en cada fin de semana.